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Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

La historia de la arquera de Mitre, lleva 29 años en el fútbol femenino. Jugó en Central y futsal en Suderland, es árbitra y empleada municipal de Pérez

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

22 de mayo 2026 · 06:10hs
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Asociación Rosarina de Fútbol. La arquera Solange Menotti junto a sus compañeras del equipo del club Mitre de Pérez que se ubica en el quinto puesto con 17 puntos.  

Asociación Rosarina de Fútbol. La arquera Solange Menotti junto a sus compañeras del equipo del club Mitre de Pérez que se ubica en el quinto puesto con 17 puntos.  
Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

Asociación Rosarina de Fútbol: Solange Menotti reparte su vida en el fútbol y como inspectora de transito

La Asociación Rosarina de Fútbol es el lugar donde una cantidad infinita de deportistas se fichan para defender a los diferentes clubes y forman parte de la liga más importante del interior del país. En este mundo detrás de la redonda se pueden enumerar muchas historias de vida a lo largo de los años.

En esta oportunidad, la protagonista es Solange Menotti, jugadora de la primera división de Mitre de Pérez, quién además de ser fútbolista se desempeña laboralmente como inspectora de tránsito de la municipalidad en la vecina ciudad.

Solange Menotti 2

Solange Menotti apasionada por el fútbol

“Siempre supe que el fútbol iba a ser parte importante en mi vida, lo amo, vivo, respiro y sufro este deporte. Comencé jugando a los seis años, en el club, ya inexistente, Sipar de Pérez. Por aquellos años, en 1998, el fútbol femenino era muy raro, era más las burlas que el respeto, era catalogarte como la famosa «machona», sin embargo eso no me iba a detener. Eramos siete u ocho nenas dirigidas por dos profes mujeres, que corrían contra todo para que podamos jugar. Cuando cerró la famosa empresa Sipar y pasó a llamarse Gerdau ahí el fútbol terminó. En esa época jugaba de delantera con la 9 en la espalda, como buena bostera, la 9 de Martín (Palermo). También Jugué en Nueva Unión de Pérez en los torneos amateurs y en cancha de siete. Con el correr de los años en Mitre se formó el fútbol 11, con la primera división del femenino. Al principio los resultados no se daban pero sabíamos que era cuestión de tiempo y de que nos conozcamos y nos acomodemos en el torneo”, dijo Solange.

Solange Menotti3

Con el tiempo la arquera tuvo un breve parate en este deporte. “Luego de eso me alejé un poco de las canchas grandes, seguía jugando, porque sin fútbol no se vive, y empecé a estudiar periodismo deportivo, carrera que amo. Lastimosamente por fuerza mayor no pude terminar de cursar, pero del fútbol, al que le gusta, no te alejás nunca y me inscribí para el curso de arbitro de fútbol en mi queridísima A.R.A.F, en el 2016. Mi papá era arbitro recibido en el mismo colegio y ahora me recibí como nueva alumna”, sostuvo orgullosa.

>>Leer más: Argentino y Central Córdoba no se lastimaron pero jugaron un clásico donde pasó de todo menos el gol

Solange Menotti6

Se recibió de árbitra

“Me tocó debutar en un partido de veteranos en G.E.R en Pueblo Esther como línea y me putearon (risas). Dirigí un año y hace poco me llamaron para ser parte del torneo de baby. Es un lugar maravilloso poder transmitirles enseñanzas a los chicos, el respeto que ellos también te tienen”, confió Menotti.

En el día a día, Solange Menotti es empleada en la Municipalidad de Pérez. “Empecé a trabajar en el municipio de la ciudad, actualmente me encuentro en el área de tránsito, lo que conllevó muchas veces, coordinar tiempo de trabajo y entrenamiento o partidos. No es algo fácil ya que mi trabajo es estar alerta 24/7 ante una emergencia”, contó la guardavalla de Mitre.

Solange Menotti 21

Jugó en Rosario Central

“En 2018 hago el traspaso a Rosario Central, ya no llevaba la 9 en la espalda, si no que cargaba con el peso de los tres palos. Siempre dije que para ser arquera tenés que estar un poco loca, así que es mi puesto ideal. Jugué ante Newell’s el clásico de la Rosarina empatamos 2 a 2, lo jugamos en cancha del Rojinegro, Después no fui tenida en cuenta en Central y volví a Mitre. Además empecé a jugar futsal en el club Suderland de Rosario, combinaba los entrenamientos con lo laboral”.

Solange menotti 4

>> Leer más: Fabián Rinaudo ya no es más jugador de Central

Ataja en Mitre de Pérez

“Ahora defiendo los colores de un club tan grande como lo es Mitre de Pérez, acompañando también a las más chicas, para explicarles y aconsejarles que valoren todo lo que hoy tienen: profesores, preparadores físicos, pelotas, pecheras, gente que trabaja sin descanso detrás para que el femenino crezca. Mi idea es poder hacer el curso de DT, poder dirigir un equipo y enseñarles mis conocimientos que me dio este deporte”, cerró.

Una nueva fecha en los torneos femenino A, B y C

Este domingo se disputará la 9ª fecha en el fútbol femenino en sus tres torneos: A, B y C, la jornada que comenzará a partir de las 9, se extenderá hasta las 17 con los últimos encuentros y se jugará en 4 sedes programadas. Gálvez, Estrella Azul (Pérez), Banco y Defensores Unidos.

En el club Villa Gobernador Gálvez se enfrentarán: Arijón vs. Juan XXIII, Gálvez vs. Oriental, Sarmiento vs. General Paz, Unión de Alvarez vs. Fisherton y Renato vs. Sportivo Silva.

En el club Estrella Azul (Pérez): Estrella Azul vs. San Roque, San Telmo vs. San José, Aguirre vs. CGR, Córdoba vs. Bancario y Def. de Funes vs. Lamadrid.

Banco tendrá estos encuentros: Banco vs. Provincial, El Torito vs. Alianza, 14 de Junio vs. Teléfonos, Olympia vs Pablo VI y Tiro Suizo vs. Botafogo.

Por su parte en la cancha de Defensores Unidos así será el programa: Def. Unidos vs. María Reina, 27 de Febrero vs. Sparta, Americana vs. Leones y Río Negro vs. 1º de Mayo.

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