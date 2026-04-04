Campaz sorprendió a Di María con un regalo de selección en su regreso a Central

El Bicho fue convocado para los amistosos con Croacia y Francia. El campeón del mundo canalla se quedó con uno de los mejores obsequios del viaje

El retorno de Jaminton Campaz fue una de las mejores noticias de la semana para los hinchas de Central . Descartado para enfrentar a Atlético Tucumán, Ángel Di María no pudo sumarse para compartir el partido, pero el colombiano lo sorprendió con el regalo de su camiseta de la selección después de un partido inolvidable para él.

El Bicho fue uno de los futbolistas que no estuvieron entrenando en Arroyo Seco durante el receso debido a los amistosos internacionales de la última fecha FIFA. A la hora del regreso, Fideo recibió la casaca que utilizó el mediocampista de 25 años en los encuentros de la semana anterior.

El obsequio del exvolante de Gremio de Porto Alegre no es una prenda más entre las que puede contar el capitán canalla en su colección. El último domingo, el jugador convirtió su primer gol en la selección colombiana y lo hizo nada menos que ante Francia , el último subcampeón del mundo.

A pesar del mal trago que implica su ausencia en el partido de este sábado, Di María se encargó de mostrar el regalo. A la hora de hacerlo incluyó un mensaje dedicado al futbolista con cuatro corazones amarillos: "Gracias, Bichín" .

Ángel Di María Jaminton Campaz Foto: Instagram/@bicho08_.

Los volantes posaron para la foto juntos y exhibieron la parte trasera de la camiseta. "Un amor jugador", contestó el colombiano a través de su cuenta oficial de Instagram.

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Campaz cerró la semana con una gran nota positiva en lo que respecta a sus chances de ir al Mundial 2026. Si bien no ingresó en el primer partido con Croacia, el duelo siguiente le dio la oportunidad de mostrarse durante casi media hora y convirtió el descuento en el triunfo de Francia por 3 a 1.

Por otra parte, el exjugador de Real Madrid, París Saint-Germain (PSG) y Manchester United se quedó sin chances de reaparecer en la formación titular de Central. Su última participación fue en la victoria ante Banfield. Después estuvo en el banco ante Independiente Rivadavia, pero no ingresó debido a sus problemas físicos. Si bien había vuelto a entrenar a la par de sus compañeros, el entrenador Jorge Almirón no lo convocó para enfrentar al Decano tucumano este sábado.