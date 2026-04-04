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Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón tuvo que meter mano de manera obligada

El técnico canalla se las tuvo que arreglar como pudo para el choque ante Atlético Tucumán, pensado también en el debut copero del próximo jueves. Cuatro cambios

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

4 de abril 2026 · 20:13hs
Joerge Almirón armó un Central pensando en el Decano

Celina Mutti Lovera / Capital

Joerge Almirón armó un Central pensando en el Decano, pero también en Independiente del Valle.

Las lesiones le jugaron una mala pasada al técnico Jorge Almirón, por lo que el técnico de Central debió meter mucha mano en el equipo para este partido ante Atlético Tucumán, por el torneo Apertura, que será la última escala antes del debut en la Copa Libertadores.

Serán cuatro cambios los que meterá el entrenador auriazul, teniendo en cuenta el once que puso en Mendoza, en la derrota frente a Independiente Rivadavia. La gran ausencia, por supuesto, sigue siendo la de Ángel Di María.

Fideo se repone de un desgarro en el aductor y en esta ocasión ni siquiera formó parte de la lista de concentrados, por lo que no estará en el banco de suplentes.

>>Leer más: En Central hay algo que se extraña mucho: los goles de un Veliz que tiene el arco cerrado

Pero además de la situación de Fideo, esta semana aparecieron las lesiones de Facundo Mallo e Ignacio Ovando, quienes tampoco tendrían lugar en el equipo el próximo jueves frente a Independiente del Valle de Ecuador.

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Alexis Soto será uno de los integrantes de la zaga central canalla ante Atlético Tucumán.

Alexis Soto será uno de los integrantes de la zaga central canalla ante Atlético Tucumán.

Y no solo eso, sino que Gastón Ávila tampoco fue citado por una molestia en la zona del tendón de Aquiles. El Gato sí fue preservado para el choque copero.

Con este panorama, el Canalla tendrá ante el Decano una zaga central improvisada, la que integrarán el juvenil Luca Raffin y Alexis Soto.

Una variante que nadie manejaba en la previa es la del arquero. Jorge Broun vuelve a tener una chance después de aquellos partidos ante Sportivo Belgrano (por Copa Argentina) y Argentinos Juniors, sus únicos dos encuentros que tiene como titular en lo que va del año.

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Jorge Broun tiene dos partidos como titular en el año. Frente al Decano volverá a jugar desde el inicio.

Jorge Broun tiene dos partidos como titular en el año. Frente al Decano volverá a jugar desde el inicio.

Los once de Central

El equipo que Almirón pondrá desde el arranque ante Atlético Tucumán será con Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Alexis Soto y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Guillermo Fernández y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

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