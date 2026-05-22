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Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

El argentino, que no pudo hacer la FP, hizo mejores cosas que su compañero Pierre Gasly y largará 13º la sprint. Un sábado para mejorar

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

22 de mayo 2026 · 20:58hs
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Franco Colapinto fue el mejor Alpine en Canadá.

Getty Images

Franco Colapinto fue el mejor Alpine en Canadá.

Alpine no empezó bien el fin de semana de Canadá, eso quedó claro tras el único entrenamiento y la clasificación para la sprint. Pero en ese contexto donde fue alcanzado y hasta superado mínimamente por equipos que estuvieron claramente atrás en Miami en la lucha por la zona media, Franco Colapinto sobresalió sobre su compañero Pierre Gasly. El argentino largará 13º la carrera corta de este sábado a las 13, mientras que el francés lo hará 19º.

Fiel a su estilo descontracturado, Colapinto dijo que hubo que “meterle huevo” a la sesión clasificatoria de la sprint, después de perderse toda la práctica libre por un problema en la batería del recuperador de energía de los frenos.

>>Leer más: Finde de súper acción en Canadá con Franco Colapinto en Fórmula 1 y Nicolás Varrone en la F2

“Di apenas cuatros vueltas” rápidas, dos en la SQ1 y dos en la SQ2, pasando cómodo el primer corte, donde había quedado 10º, y finalizando a solo 155 milésimas de hacerlo en el segundo. Claro que fue bueno lo del argentino, por lo que pasó y en comparación con Gasly, que no pasó a la SQ2.

Lo que dijo Pierre Gasly

El francés atribuyó a un mal procedimiento del equipo en la gestión de la batería al iniciar el segundo intento rápido, lo que hizo perder 8 décimas respecto a Colapinto en ese primer parcial. Pero en los dos siguientes el argentino le sacó 2 décimas más en cada parcial, para totalizar 1,158s de diferencia, la mayor diferencia entre ambos mano a mano.

Es cierto que la piña de Fernando Alonso abortó el último intento de todos, pero ya lo hubieran hecho con la goma media más gastada, porque no había ni tiempo de parar en boxes.

>>Leer más: El argentino que debutó en la Fórmula 1 en Canadá, logró mejores resultados que Colapinto y pasó desapercibido

O sea que Gasly perdió el intento que más valía, o que más bien Colapinto lo aprovechó perfectamente para pasar el corte cómodo, por más de medio segundo. Sin haber ensayado con el nuevo alerón que ahora calza su Alpine, el que usó el francés en Miami.

Franco Colapinto quedó muy cerca de la SQ3

Ya en la SQ2, Colapinto estuvo muy cerca de pasar al último corte, donde los Audi, al menos un Racing Bulls (anduvo muy fuerte Arvid Lindblad, más cerca de los poderosos que los de la zona media) y un Williams (Carlos Sainz, ya que el de Alex Albon no clasificó por los daños tras atropellar una marmota en la FP) se le pusieron a la par a Alpine y hasta lo superaron.

Ante esto, Colapinto puso paños fríos, señaló que tanto el alerón trasero como el fondo modificado del piso trajo una mejor carga aerodinámica, pero que hasta ahora el avance no fue tan fuerte como preveían. Pero que queda el sábado para seguir progresando.

Largando 13º, en una carrera corta, será difícil arrimar a los puntos que da el 8º puesto, pero completar el recorrido ya le dará al equipo valiosos datos para la clasificación de las 17.

Arriba de su compañero de Alpine

Por lo pronto, Colapinto con los problemas evidenciados y cierta merma respecto a los rivales de la zona media que también evolucionaron, se mostró arriba de Gasly, que ni siquiera en el ensayo pudo sobresalir, quejándose de falta de potencia al momento de intentar hacer el simulacro de clasificación.

>>Leer más: Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

En otra historia, pese a las insinuaciones constantes de Ferrari con Lewis Hamilton, los Mercedes dominaron la clasificación, esta vez con George Russell de nuevo delante de su novato compañero y líder Kimi Antonelli. Mientras que los renovados McLaren se metieron atrás, pero sin poder pelear realmente. El Cavallino en tercera fila, los Red Bull en cuarta, Lindblad y Sainz completaron el top ten.

Colapinto quedó ahí nomás. Una buena largada será indispensable para poder pelear en las 24 vueltas de la carrera corta. Puede.

Nicolás Varrone estaba para mucho más

En la pareja F-2 no se puede cometer ni un desliz y eso lo privó a Nico Varrone de finalizar bien arriba la clasificación. Quedó 12º, cuando venía hasta para pelear la pole. Ahora deberá remarla en la sprint (a las 15, 29 vueltas) y en la carrera (domingo a las 13.05) donde partirá en esa posición.

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