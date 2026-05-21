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Central: Juan Cruz Komar regresa a los entrenamientos tras recibir el alta médica

El defensor canalla se sumará al resto del plantel luego de realizarse unos estudios que confirmaron su alta médica deportiva

21 de mayo 2026 · 14:14hs
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Juan Cruz Komar volverá a los entrenamientos con el plantel de Rosario Central.

Marcelo Bustamante

Juan Cruz Komar volverá a los entrenamientos con el plantel de Rosario Central.

Rosario Central anunció que Juan Cruz Komar se suma a entrenar junto al resto del plantel tras recibir el alta médica deportiva, que llegó “luego de los estudios cardiovasculares de control post ablación cardíaca por una arritmia ” por parte del Servicio de Cardiología de la Fundación Favaloro en Buenos Aires.

El defensor canalla había sido operado con éxito de la arritmia cardíaca y quedó internado por unos días en el Instituto Favaloro el 22 de enero pasado, por lo que estuvo alejado de las canchas durante todo el semestre.

Al respecto, antes de aquella cirugía, los canales de comunicación del club informaron que Komar ya había sido tratado por este mismo problema de salud hace un tiempo, en 2024, cuando le practicaban exámenes en la antesala de una posible transferencia a Huracán, que finalmente se frustró.

juan cruz komar
El defensor fue reconocido por la dirigencia canalla a comienzos de este año.

El defensor fue reconocido por la dirigencia canalla a comienzos de este año.

A días del último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el que Central visitará a Independiente del Valle en Ecuador, el zaguero volverá a sumarse a los entrenamientos con sus compañeros y podría afrontar la pretemporada a disposición del entrenador Jorge Almirón.

Qué le pasó a Komar

Tras la última intervención quirúrgica de Komar, La Capital habló con el doctor Silvano Diangelo, director del departamento de Arritmias Cardíacas y Marcapasos del Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR), un centro de referencia en la región. El profesional dijo que las arritmias en la juventud suelen ser benignas pero hay situaciones infrecuentes que requieren tratamiento, como le sucedió a Komar.

En relación a lo que le sucedió al futbolista, "según las informaciones difundidas tenía una arritmia llamada fibrilación auricular, que genera latidos cardíacos rápidos y descoordinados en el corazón", mencionó Diangelo.

"Esta es la arritmia sostenida más frecuente de la población y en general se diagnostica en personas mayores de 50 años de edad en las que se asocia en general con factores de riesgo como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes o diferentes tipos de cardiopatías y puede tener consecuencias serias como un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca".

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"Pero también puede presentarse, en menor medida, en jóvenes, especialmente en deportistas de alto rendimiento, en los cuales genera un impacto negativo en términos de actividad profesional y calidad de vida, razón por lo cual en este grupo de pacientes debemos ser más agresivos con el tratamiento (ablación) para que puedan prontamente recuperar su actividad deportiva y mejorar su calidad de vida", detalló el profesional.

KOmar
Juan Cruz Komar se mantiene en la zaga central canalla. Viene de hacer buenos partidos.

Juan Cruz Komar se mantiene en la zaga central canalla. Viene de hacer buenos partidos.

Esto no significa que el ejercicio regular y controlado sea perjudicial para la mayoría de las personas. El médico aclara esto porque ante determinadas noticias se asocia la actividad física con mayores riesgos para la salud. "Realizar ejercicios de manera regular y moderada tiene un efecto protector sobre el sistema cardiovascular y deber ser siempre recomendado".

Qué es una arritmia cardíaca

"La arritmia cardíaca es una patología caracterizada por una alteración del ritmo cardíaco lo que genera latidos anormales en el corazón", señaló el médico.

Se pueden clasificar de diversas maneras. "Pueden ser bradiarritmias (ritmo cardíaco lento) o bien taquiarritmias (ritmos rápidos) o pueden ocurrir con patrón de ritmo cardíaco muy irregular, como en el caso de la fibrilación auricular", detalló.

Además, hay otras clasificaciones, de acuerdo a la parte del corazón en la que se originan. "Pueden ser auriculares (generalmente benignas) o ventriculares (que suelen ser más graves) y pueden producirse tanto en un corazón sano como en personas con trastornos genéticos o congénitos o enfermedades estructurales del corazón".

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