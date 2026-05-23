Netflix anunció la secuela de "Peaky Blinders", con una estrella de "Stranger Things"

La popular serie británica tendrá un nuevo episodio, que transcurrirá una década después de la Segunda Guerra Mundial

Charlie Heaton, uno de los actores de "Stranger Things", protagonizará la secuela de "Peaky Blinders" en Netflix

La dinastía Shelby no terminó. Después del estreno en marzo pasado de “El hombre inmortal”, la película de “Peaky Blinders” , parecía que la historia de Tommy, el personaje protagónico interpretado por el ganador del Oscar Cillian Murphy, estaba cerrada. Sin embargo, Netflix anunció una secuela de la serie, protagonizada por una estrella de “Stranger Things”.

Charlie Heaton, conocido por encarnar a Jonathan Byers en la popular serie de ciencia ficción, interpretará a Charles Shelby, hijo de Tommy .

Además, Jamie Bell (recordado por ser “Billy Elliot” en la película del 2000 y actual co-protagonista de “Half Man”, nueva serie de HBO de Richard Gadd) hará de su medio hermano Duke Shelby. Este personaje fue interpretado por Barry Keoghan en “El hombre inmortal”.

“Después de pelear una guerra violenta, en gran parte detrás de las líneas enemigas, Charles Shelby está ahora abrazando la normalidad. Hace años que no se ve con su medio hermano Duke. Charles cortó todos sus vínculos con la banda de los Peaky Blinders y el estilo de vida hedonista de los Shelby ¿Pero se puede escapar a la sangre propia?”, dice la sinopsis.

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La nueva serie, que está actualmente en rodaje en Birmingham, transcurrirá una década después de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad está en plena reconstrucción mientras se adapta a los tiempos de paz.

Además de Heaton y Bell, formarán parte del elenco Jessica Brown Findlay (“Silo”), Lashana Lynch y Lucy Karczewski. Todavía no hay fecha de estreno estipulada. Al igual que todo el universo “Peaky Blinders”, la secuela está creada y escrita por Steven Knight.

