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Al hablar en Idea, Milei apuntó a Kicillof: "Es casi insultante tener que debatir con un comunista"

Conectado por Zoom desde Francia, el presidente aseguró que en 2027 los argentinos deberán elegir entre un “país grande o uno miserable”

30 de septiembre 2026 · 20:55hs
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El presidente Javier Milei habló frente a los empresarios más destacados del país en el 62º Coloquio de Idea.

El presidente Javier Milei habló frente a los empresarios más destacados del país en el 62º Coloquio de Idea.

El presidente Javier Milei arremetió este miércoles con dureza contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y desestimó el peso de la oposición de cara al escenario político de los próximos meses al asegurar que su principal desafío pasa por cumplir con sus propios compromisos de gestión.

“No me importa, el rival soy yo mismo, mi propio contrincante soy yo mismo. Hice un conjunto de promesas y las cumplí”, afirmó el primer mandatario al participar del 62º Coloquio de Idea, que se realiza en Mar del Plata. El libertario se conectó por Zoom desde París, Francia, donde encabeza Argentina week.

Respecto de las encuestas que lo miden junto al gobernador de Buenos Aires, el jefe del Estado enfatizó: “¿Qué me importan los que atrasan cien años y, además, fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista”.

De cara a los comicios del año próximo, Milei contrapuso su programa económico con el del arco opositor y planteó una elección clave para el futuro del país.

“Los argentinos se van a decidir entre el sendero de más desarrollo o volver al modelo del pasado que lleva fracasando cien años”, subrayó.

En esa línea, agregó: “Seguiré dando la pelea, seguiré ganando y voy a lograr que la Argentina sea grande nuevamente”.

Frente a los empresarios reunidos en el coloquio, Milei afirmó también que el año próximo los argentinos tendrán que “elegir entre un país grande o un país miserable”.

El presidente aseguró que cumplió sus “promesas de campaña a mitad del período” y pidió “paciencia” para ver el crecimiento del país.

“Lo primero que hay que tener es paciencia porque los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan mucho tiempo”, explicó. Aunque aclaró que su programa “es seguir creciendo”.

"Variables políticas"

Luego explicó que su gobierno toma “medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico”, pero pidió entender también “las variables políticas”.

“Enfrente tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo”, resaltó el presidente, que también denominó a la oposición como “la máquina de impedir”.

“Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia. Pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años”, subrayó Milei, quien fue entrevistado por el periodista José del Río tras ser presentado por el presidente del evento y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon.

El presidente prometió que si en 2027 gana las elecciones redoblará “el ritmo de las reformas”, al tiempo que afirmó que “la inflación se va a pulverizar y la economía crecerá mucho más”.

En ese marco, resaltó las cifras de crecimiento de su mandato, que según sus estimaciones triplicará el de la Ocde y a un ritmo “cuatro veces y medio más fuerte que en los últimos cien años”.

“La discusión hoy es a qué velocidad bajará la inflación, a cuánto vamos a poder crecer y eso va a tener impacto en cómo mejoran los salarios y cae la pobreza”, señaló.

A su vez, ratificó que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), “la Argentina estará en el cuarto lugar de los países que más crecen en el mundo”.

Al hablar de la recesión, Milei pidió ser “prudente” con la lectura de los precios desestacionalizados y aclaró que eso no es una crítica a los técnicos del Indec, luego de la polémica por el dato negativo de la actividad económica de la semana pasada.

La "motosierra" y la Corte Suprema

Y al ser consultado sobre “cuánto Estado” había que seguir recortando, Milei afirmó que “la motosierra continúa funcionando”.

Luego, acerca del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional respecto de la ley de tierras, indicó: “Vivimos en una república y no tengo por qué meterme con las decisiones del máximo tribunal”.

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