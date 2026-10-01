El gobierno provincial avaló el ingreso de la policía en Newell's: "Lo mejor es que no tiren piedras"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, rechazó las "declaraciones poco ilustradas" sobre el despliegue de la fuerza dentro del club

El día después del festejo de Central por la conquista de la Supercopa Internacional, Newell's criticó la entrada de la policía al club para controlar los disturbios en la zona. El gobierno santafesino defendió este jueves la decisión de ingresar a buscar a los agresores y replicaron: "Lo mejor es que la gente no tire piedras" .

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni , se refirió de manera indirecta al mensaje del presidente Ignacio Boero y se quejó de las "declaraciones poco ilustradas" sobre los límites del accionar de las fuerzas de seguridad . Al respecto, apuntó que el procedimiento en las dependencias de la institución no se puede comparar con un allanamiento ya que el club "no goza de la misma protección de una vivienda".

"La policía tiene la facultad y el deber de emprender la persecución e incluso de allanar una propiedad privada persiguiendo al sospechoso" , manifestó el funcionario. En cuanto a las denuncias de agresiones de agentes a socios de la Lepra, enfatizó: "Estamos realizando un profundo análisis y monitoreo de la actividad desde el punto de vista de las eventuales responsabilidades que pudiera haber".

El exsecretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe consideró que el efecto del despliegue violento de las fuerzas entre quienes estaban comiendo o haciendo deportes no es el problema principal. "Mi responsabilidad no es entender la subjetividad de los demás" , afirmó respecto las quejas de las familias damnificadas.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, rechazó las "declaraciones poco ilustradas" sobre el despliegue de la fuerza dentro de Newell's. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cococcioni reconoció el malestar entre los socios de Newell's por el procedimiento posterior a las denuncias de agresiones en inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa. No obstante, advirtió: "Para evitar esas situaciones, lo mejor es que la gente no tire piedras. Y si tira piedras, que no se la haga entrar a un lugar donde había chicos comiendo, entrenando y todas esas cosas que legítimamente tienen ellos".

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"Yo no avalo que haya violencia cerca de los chicos y de gente inocente", subrayó el representante del gobierno de Santa Fe. De inmediato, agregó que los menores de edad terminan convirtiéndose en un "escudo humano" de personas violentas. En este sentido, concluyó: "Es inadmisible que la policía no pueda perseguir a tres tipos que tiran piedras alegando que se metieron en un lugar donde había chicos".

El ministro sostuvo que están realizando un "análisis crítico" de la labor de los agentes durante el operativo, tanto dentro de las instalaciones rojinegras como en la zona de la avenida Intendente Morcillo. Si bien no descarta "errores o excesos" en esa labor, afirmó que eso no puede "deslegitimar que la policía deba proceder en flagrancia ante la posible comisión de un hecho delictivo".

Un operativo bajo la lupa de la Justicia y el gobierno provincial

El titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la provincia también se refirió a las medidas de prevención de disturbios en el marco de la celebración de Central en el Monumento Nacional a la Bandera. En particular, defendió la decisión de mantener abierto el paso vehicular por Pellegrini. "El corte del tránsito no se juzgó conveniente porque es una arteria importante y, sinceramente, el festejo era en un lugar y Newell's estaba en otro lugar", manifestó.

Cococcioni admitió que "poner más policía hubiera sido bueno, pero es una cuestión de distribución". Sobre esta cuestión, añadió: "El policía uno pone en un lugar, lo saca de otro. Si hay que hacer un operativo por si una persona pasa en bicicleta y le empiezan a tirar piedras, me parece que no corresponde. En todo caso, hay que poner el foco en quienes cometieron una conducta ilícita".

El funcionario del gobierno de Santa Fe coincidió con Boero a la hora de marcar las diferencias entre la demanda de seguridad para un partido oficial y lo que ocurrió este martes. Dado que no había un evento deportivo con convocatoria masiva en la agenda, se descartó la posibilidad de sumar una gran cantidad de personal. "En ese momento, con la información disponible y a la luz de los eventos de los que se tenía conocimiento, no se juzgó conveniente. Son decisiones a veces que se toman en zonas grises. Cuando algo sale mal, por supuesto que uno puede hacer una valoración negativa y es la responsabilidad que tenemos en un área como donde no todo es blanco y negro", expresó.

Finalmente, el ministro confirmó que ya están organizado el plan de control para el partido del próximo sábado con Lanús. "El operativo viene siendo coordinado desde el principio de esta semana, así que se hará como se coordina entre todos los responsables de todas las instituciones", finalizó.