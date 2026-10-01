Cayó un gran trozo mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial El accidente se registró esta mañana en el centro de Rosario, en un inmueble que tiene poco más de cien años. No hubo heridos 1 de octubre 2026 · 10:38hs

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera. Tránsito cortado en Dorrego y Catamarca por el desprendimiento de un trozo de mampostería. Nadie resultó herido Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera. Personal de Defensa Civil inspeccionó el edificio tras la caída de un pedazo de mampostería Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera. Cornisa en mal estado en Catamarca y Dorrego. Un trozo de mampostería cayó esta mañana sobre la vereda. No hubo heridos

Un trozo de mampostería de importantes dimensiones de un antiguo edificio ubicado en Catamarca y Dorrego, declarado de valor patrimonial, se desprendió esta mañana y se estrelló contra la vereda.

Por muy poco, el accidente no causó heridas a peatones ni a vehículos. El tránsito en el tuvo que ser cortado en forma preventiva y en el lugar se presentó personal de Defensa Civil de la Municipalidad y también de la policía quienes colocaron cintas rojas de advertencia para evitar que la gente camine por ese sector de la vereda.

Se trata del inmueble de dos plantas que tiene su ingreso por Catamarca 1917, pero que cubre toda la ochava sudoeste y tiene un perfil por calle Dorrego. Por el lugar donde cayeron los escombros se encuentran los ingresos a una escribanía y unos consultorios de psicología.

Personal de Defensa Civil inspeccionó el edificio tras la caída de un pedazo de mampostería Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera. En declaración a La Capital, el Director General de Gestión de Riesgo y Protección Civil Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner, confirmó que se desprendió un trozo de una cornisa "de un edificio de valor patrimonial". Amplió: "Se ejecutó el protocolo para estos casos, con corte de tránsito por parte de las áreas de Control. Está presente personal del área de Patrimonios del municipio que realizará un seguimiento sobre las tareas a realizar".

Desprendimiento de mampostería y corte de tránsito Ratner confirmó que el incidente fue notificado al área de Protección Civil alrededor de las 7.50 y que, a pesar de que el trozo de cornisa cayó sobre la vereda no hubo heridos. El tránsito en esa esquina permanecerá cortado hasta que los empleados municipales terminen de despejar la zona. >> Leer más: >> Leer más: Patrimonio: el edificio que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario Cornisa en mal estado en Catamarca y Dorrego. Un trozo de mampostería cayó esta mañana sobre la vereda. No hubo heridos Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.