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Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

La policía confirmó que la víctima falleció por asfixia mientras estaba en un local ubicado a pocos metros de la avenida Provincias Unidas

1 de octubre 2026 · 12:35hs
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El incendio se destacó en Cochabamba al 6600.

Foto: Policía de Santa Fe.

El incendio se destacó en Cochabamba al 6600.

Los Bomberos Zapadores de Rosario confirmaron este jueves un incendio fatal en la zona oeste de la ciudad. Un hombre de 64 años murió adentro de un local comercial ubicado en inmediaciones del barrio Belgrano, donde también se ubica una vivienda particular.

La víctima falleció por asfixia a la mañana en Cochabamba al 6600, de acuerdo a los primeros reportes oficiales. Los encargados del operativo constataron que el fuego sólo había afectado la oficina instalada en la parte inferior de la propiedad.

El personal de las fuerzas de seguridad provinciales encontró a Gerardo Ángel Paz desvanecido en el interior del inmueble. Más tarde, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboraron el deceso. En esta instancia no había otras personas lesionadas o afectadas por el siniestro.

¿Qué se sabe del incendio fatal en la zona oeste?

El operativo de los bomberos comenzó poco después de las 9 de la mañana. Un vecino le pidió ayuda a la policía porque vio el humo que salía de la parte baja de la propiedad.

Después de la denuncia, los rescatistas notaron que la puerta de ingreso estaba abierta. En ese momento, solicitaron asistencia médica para el hombre que estaba adentro y apagaron las llamas antes de que se propagaran hacia otros inmuebles.

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De acuerdo a fuentes oficiales, Paz estaba solo en un local de 15 metros cuadrados. Tras el inicio del operativo, amigos y allegados a su familia se acercaron para averiguar qué había ocurrido.

Mientras tanto, la policía cortó el tránsito en Bolivia y Cochabamba para facilitar la investigación del siniestro. A la espera de los peritajes para determinar la causa del incendio, los bomberos detallaron que el fuego destruyó una impresora, un equipo de aire acondicionado y un mueble de madera, además de los daños en las paredes y el techo.

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