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Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

En el marco de una causa judicial iniciada en la localidad bonaerense de Azul, investigan operaciones ilegales con posibles conexiones en Santa Fe

1 de octubre 2026 · 08:25hs
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Los hombres demorados ayer por venta ilegal de remedios

Foto: PDI

Los hombres demorados ayer por venta ilegal de remedios

Dos hombres fueron demorados tras la realización de tres allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria en el marco de una investigación federal por comercialización ilegal de medicamentos y asociación ilícita impulsada por un juzgado de la localidad bonaerense de Azul.

Los procedimientos fueron llevados adelante el miércoles por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe junto con agentes de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Azul.

La investigación tuvo como antecedente una serie de allanamientos realizados en mayo, en los que se habían secuestrado medicamentos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un arma de fuego, además de resultar aprehendidas dos personas.

Dónde se realizaron los allanamientos

A partir de la continuidad de las tareas investigativas, análisis de información y trabajo de campo, la autoridad judicial dispuso nuevas medidas, que fueron diligenciadas de manera conjunta por policías santafesinos y bonaerenses, en el marco de un exhorto librado por la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

>> Leer más: Allanamientos en la droguería de Rosario en la que se compró el fentanilo contaminado

Los procedimientos se realizaron en Rosario, en un domicilio ubicado en inmediaciones de pasaje Álvarez al 1500, y en Granadero Baigorria, en domicilios situados en Baigorria al 500 y Eva Perón al 600.

Qué resultados hubo en los procedimientos

Como resultado de los allanamientos, fueron trasladados a la sede de la PDI Franco B. de 39 años y Carlos B. de 58, ambos requeridos en el marco de la investigación.

Durante las medidas se secuestraron teléfonos celulares y una notebook, que serán analizados y puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Las nuevas diligencias forman parte de una investigación que continúa avanzando sobre una presunta organización vinculada a la comercialización ilegal de medicamentos entre la provincia de Santa Fe y territorio bonaerense, con el objetivo de establecer las responsabilidades de las personas involucradas y determinar la existencia de otros hechos relacionados. La causa continúa bajo directivas de la Justicia Federal de Azul.

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