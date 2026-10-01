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El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

Está previsto que la aeronave llegue cerca de las 18 al aeropuerto Islas Malvinas. Habrá acto oficial para celebrar el despegue que marque el inicio de la ruta Rosario-Madrid

1 de octubre 2026 · 10:26hs
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World2Fly lanzó la ruta de vuelos directos entre Rosario y Madrid con aviones Airbus 350. (imagen: @sirchandlerblog)

World2Fly lanzó la ruta de vuelos directos entre Rosario y Madrid con aviones Airbus 350. (imagen: @sirchandlerblog)

El vuelo directo que partió este jueves desde Madrid con destino a Rosario ya se encuentra cruzando el océano Atlántico. Se espera que cerca de las 18 la aeronave llegue al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, donde cerca de esa hora está previsto un acto oficial para celebrar la partida de ese avión en el primer vuelo directo desde Rosario a Madrid.

La empresa World2Fly tendrá, desde hoy, una frecuencia de dos vuelos semanales (martes y jueves). Los viajes se realizarán con un Airbus A350-900 que tiene 432 butacas. La venta estuvo casi al límite para los primeros viajes, lo que marca una expectativa elevada en cuanto a esta nueva conectividad que busca ser fundacional para cambiar el mapa del tráfico aéreo desde el interior del país.

>>Leer más: Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Un regreso muy esperado

Este vuelo que une de manera directa Rosario y Madrid representa el regreso de una conexión europea directa desde la ciudad después de más de 40 años. Esta vez, operando de manera regular y sin la necesidad de hacer escalas en Brasil o Panamá, como venía ocurriendo hasta hoy.

La incorporación de Rosario al catálogo de destinos internacionales responde a un agresivo plan de expansión comercial de la compañía española en América latina, desarrollado luego de experiencias exitosas en destinos destacados del continente como su desembarco en Cali y Cartagena de Indias (Colombia).

¿Por qué Rosario? La ciudad se destacó por su perfil económico y empresarial. Se espera que lleguen pasajeros de toda la región, lo que incluye el norte de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos.

>>Leer más: Rosario-Madrid: el vuelo inaugural a Europa ya está agotado y el segundo va camino al "sold out"

Acto oficial en el aeropuerto

El acto institucional está anunciado para este jueves a las 19.15. Habrá discursos de autoridades y representantes de la compañía aérea, para dar lugar al corte de cintas y la foto oficial de bienvenida. Minutos después se hará la despedida del vuelo inaugural a través de diversas acciones.

“El vuelo Rosario-Madrid abre las puertas a toda la provincia sin escalas de Europa pero también a público cordobés, bonaerense o del norte argentino. Se abre la opción de cargas, de negocios de empresas. Esto es un buen indicio de una ruta que será usada por mucha gente. Detrás de la llegada de turismo está el fomento de la hotelería, el turismo y la gastronomía que se potenciará con estas nuevas conectividades ”, señaló a La Capital el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, en la previa al bautismo del vuelo inaugural.

>>Leer más: Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

“Buscamos consolidar a la provincia como un nodo de conexión internacional. Contar con más frecuencias y destinos directos permite ganar previsibilidad, reducir costes y tiempos de traslado, y fortalecer tanto el turismo como las oportunidades comerciales de nuestra región”, remarcó el ministro.

De Rosario al mundo

Las autoridades provinciales también se reunieron con representantes de Aerolíneas Argentinas. Para el último trimestre del año se confirmaron 21 frecuencias semanales entre Rosario y el Aeroparque Jorge Newbery, además de dos vuelos semanales a Ezeiza, Salta e Iguazú. Para la temporada de verano se ratificaron dos frecuencias semanales a Mar del Plata, cinco a Río de Janeiro, dos a Cabo Frío y un vuelo diario a Florianópolis.

Las autoridades provinciales avanzaron en tratativas con la empresa aérea brasilera GOL alternativas para sumar frecuencias hacia Brasil; con Avianca, el proyecto de una ruta directa entre Rosario y Bogotá, y con JetSmart, la posibilidad de incorporar una conexión con Santiago de Chile y nuevos servicios de cabotaje. Con Copa Airlines también se trabajó sobre futuras operaciones.

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