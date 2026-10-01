La Capital | La Ciudad | Ejército

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

La costanera norte de la ciudad ya es escenario de las maniobras previas del Ejercicio Biguá. La demostración principal será este sábado a las 11 e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.

1 de octubre 2026 · 15:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército Argentino comenzó un importante despliegue en la costanera norte de Rosario como preparación para el Ejercicio Biguá, una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos, cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería y sistemas de defensa antiaérea.

Las primeras maniobras ya pueden observarse en el sector ubicado junto al Acuario del Río Paraná, donde integrantes del Cuerpo de Zapadores Pontoneros del Arma de Ingenieros comenzaron a realizar prácticas y ensayos con pontones. Parte de la actividad también es visible desde la playa del Camping Municipal.

La demostración central está prevista para el sábado a las 11. Hasta entonces continuarán las tareas de preparación, reconocimiento e instrucción en la zona donde se desarrollará uno de los ejercicios militares de mayor magnitud realizados en Rosario en los últimos tiempos.

Cronograma de Actividades

El cronograma de actividades previstos por el Ejército es el siguiente. El sábado 3 de octubre habrá una demostración dinámica y de capacidades sobre el río Paraná, frente al Parque Alem a partir del mediodía.

Y el domingo 4 de octubre se realizará una exposición estática abierta y gratuita al público con tanques, vehículos mecanizados y equipamiento en la zona del Parque Alem.

Qué es el Ejercicio Biguá que se realizará en Rosario

El coronel Garrido, encargado de explicar los alcances de las maniobras, señaló que los movimientos que ya se observan sobre la costa forman parte de los ensayos previos.

“En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”, explicó.

El eje de Biguá será una denominada operación de franqueo, es decir, una maniobra destinada a atravesar un obstáculo natural de grandes dimensiones. En este caso, el Paraná.

“Es una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, detalló Garrido.

La maniobra permitirá ensayar la planificación, coordinación y ejecución de operaciones sobre un curso de agua de gran magnitud y combinará en una misma secuencia capacidades terrestres, fluviales, anfibias y aéreas.

Tanques, helicópteros y embarcaciones sobre el Paraná

El operativo movilizará a distintas unidades del Ejército Argentino y tendrá como uno de sus componentes principales al Cuerpo de Zapadores Pontoneros, especializado en operaciones vinculadas con cursos de agua.

Durante el ejercicio participarán cerca de 40 embarcaciones y cuatro helicópteros, además de tanques, vehículos mecanizados, unidades livianas de exploración, piezas de artillería y sistemas de defensa antiaérea.

También intervendrán unidades de Infantería Mecanizada, Caballería, Ingenieros Anfibios, Aviación de Ejército y Fuerzas Especiales, junto con equipos especializados y sistemas no tripulados.

Las maniobras previstas contemplan tareas de exploración y obtención de información, apoyo aéreo con helicópteros, intervención de buzos, cruces del Paraná mediante botes neumáticos y lanchas y desembarcos de vehículos anfibios.

También se realizarán operaciones de franqueo mediante compuertas y transbordadores que permitirán trasladar vehículos blindados y piezas de artillería de una costa a otra.

Según Garrido, se trata de “una operación muy compleja” porque requiere combinar numerosas capacidades y procedimientos que deben ser coordinados y sincronizados para actuar de manera conjunta.

El ejercicio, agregó, permitirá además “poner a prueba los medios disponibles que tenemos para llevarla a cabo”.

Drones para reconocer las costas del Paraná

La tecnología tendrá un papel importante dentro de la operación. El Ejército utilizará vehículos aéreos no tripulados para obtener información geográfica y reconocer las zonas donde se desarrollarán las maniobras.

Los drones servirán además para detectar posibles amenazas sobre las costas y transmitir información prácticamente en tiempo real.

“Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, explicó el coronel.

La exploración será uno de los primeros componentes del ejercicio, antes del movimiento de las fuerzas y del cruce propiamente dicho del río.

Fuerzas Especiales y descensos desde helicópteros

Entre las acciones previstas también habrá intervenciones de Cazadores, que efectuarán incursiones desde helicópteros mediante la técnica conocida como fast rope.

Ese procedimiento permite que los efectivos desciendan rápidamente desde una aeronave utilizando una cuerda, sin necesidad de que el helicóptero aterrice.

La operación combinará esas incursiones con reconocimiento, desplazamientos por agua, desembarcos y movimientos de vehículos pesados, en un esquema destinado a coordinar diferentes componentes de la fuerza dentro de una misma maniobra.

Parte del material que participará del ejercicio ya comenzó a llegar a Rosario desde diferentes puntos del país. Otros equipos iniciaron su traslado por vía fluvial desde Paraná.

Por ese motivo, durante estos días habrá movimientos de personal militar, vehículos, helicópteros y embarcaciones tanto en Rosario como en localidades cercanas.

Los tanques y blindados que podrán verse en Rosario

Uno de los principales atractivos del despliegue será la exhibición de vehículos y equipamiento del Ejército Argentino.

Entre el material previsto aparecen los tanques TAM 2C, los vehículos blindados Stryker de origen estadounidense y los camiones todoterreno Unimog U4000.

La demostración dinámica permitirá observar además el funcionamiento coordinado de embarcaciones, aeronaves, vehículos mecanizados, unidades de exploración y artillería sobre el escenario natural del Paraná.

Las unidades participantes provienen principalmente del Litoral argentino, aunque el operativo también reúne a efectivos y equipos trasladados desde distintas regiones del país.

El rol de los Zapadores Pontoneros en el ejercicio

El Cuerpo de Zapadores Pontoneros tendrá un papel central debido a la naturaleza de Biguá. Su especialidad son precisamente las operaciones de ingeniería necesarias para superar cursos de agua y facilitar el avance de otras unidades.

La Escuela de Zapadores Pontoneros fue creada mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 9 de marzo de 1936 y comenzó sus actividades en San Nicolás de los Arroyos, a partir de la Agrupación N° 1 de Arma, integrada entonces por los Batallones de Zapadores Pontoneros N° 1 y N° 2.

En Rosario, sus integrantes ya realizan prácticas de tendido de puentes sobre pontones en el predio del Sindicato de Empleados Municipales, en la zona norte de la ciudad.

El Ejército también mostrará sus institutos de formación

El despliegue no estará limitado a las maniobras operativas. También habrá espacios dedicados a mostrar la actividad de los principales institutos de formación de la fuerza.

Participarán el Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral y el Liceo Militar General Belgrano, además de bandas militares.

Noticias relacionadas
El incendio se destacó en Cochabamba al 6600.

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Rosario en 1770. Diez maquetas recrean el lugar donde comenzó a crecer la ciudad

Rosario en 1770: diez maquetas reconstruyen el núcleo urbano que dio origen a la ciudad

Los controles de alcoholemia, una herramienta clave para bajar las muertes viales.

Avanzan los casos de trabajos comunitarios ante faltas graves de tránsito

El acuario de Rosario, uno de los escenarios en lo que se harán distintas actividades

Rosario, sede del Turismo Científico: ¿qué es y cuándo son las jornadas?

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Lo último

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

Hospital de San Lorenzo: el Club de Leones lanza una campaña por un autorrefractómetro

La Corte Suprema defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los discursos de odio

La Corte Suprema defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los "discursos de odio"

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

La iniciativa incorpora una nueva modalidad de servicio desregulado, fija requisitos para choferes y plataformas y mantiene las paradas espontáneas como exclusividad de taxis

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Por Lucas Ameriso
El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste
La Ciudad

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico
La Ciudad

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newells

Los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche violenta en Newell's

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Cayó un gran trozo de mampostería de un edificio antiguo con valor patrimonial

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Ovación
Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Por Luis Castro
Ovación

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

Condorito Ramos: Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial

Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Newells abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Policiales
Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica
Policiales

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps de transporte

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Allanaron un consultorio en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Milei: Si el gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia
Política

Milei: "Si el gobierno es reelecto, 2028 va a ser el mejor año de la historia"

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias
La Ciudad

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos
Información General

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de 9.400 millones de pesos

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos
Policiales

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con posibles lluvias matinales y 21º de máxima

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Expertos sorprendidos de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado
El Mundo

Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: Es casi insultante debatir con un comunista
Política

Milei en Idea, le apuntó a Kicillof: "Es casi insultante debatir con un comunista"

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos
Política

Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó en insultos y forcejeos

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto
Economía

Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete
La Ciudad

La Policía intervino en una pelea de alumnas pero el arma era de juguete

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn
La Ciudad

Países Bajos ofrece el puesto de cónsul honorario en Rosario por LinkedIn

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje
El Mundo

Brasil elige presidente: la última encuesta ratifica una victoria de Lula con balotaje

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas
Política

Crimen organizado: Pullaro advirtió que las bandas siguen activas

Qué fue la nube de gases tras la explosión en la planta de Puerto San Martín
La Región

Qué fue la nube de gases tras la explosión en la planta de Puerto San Martín