El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos para un gran ejercicio sobre el Paraná

La costanera norte de la ciudad ya es escenario de las maniobras previas del Ejercicio Biguá. La demostración principal será este sábado a las 11 e incluirá unas 40 embarcaciones, vehículos blindados, aeronaves, drones, artillería y operaciones de cruce del río.

El Ejército Argentino comenzó un importante despliegue en la costanera norte de Rosario como preparación para el Ejercicio Biguá , una operación militar que tendrá al río Paraná como escenario y que reunirá a unos 1.000 efectivos , cerca de 40 embarcaciones, cuatro helicópteros, tanques, vehículos blindados, piezas de artillería y sistemas de defensa antiaérea .

Las primeras maniobras ya pueden observarse en el sector ubicado junto al Acuario del Río Paraná , donde integrantes del Cuerpo de Zapadores Pontoneros del Arma de Ingenieros comenzaron a realizar prácticas y ensayos con pontones. Parte de la actividad también es visible desde la playa del Camping Municipal.

La demostración central está prevista para el sábado a las 11 . Hasta entonces continuarán las tareas de preparación, reconocimiento e instrucción en la zona donde se desarrollará uno de los ejercicios militares de mayor magnitud realizados en Rosario en los últimos tiempos.

El cronograma de actividades previstos por el Ejército es el siguiente. El sábado 3 de octubre habrá una demostración dinámica y de capacidades sobre el río Paraná, frente al Parque Alem a partir del mediodía.

Y el domingo 4 de octubre se realizará una exposición estática abierta y gratuita al público con tanques, vehículos mecanizados y equipamiento en la zona del Parque Alem.

Qué es el Ejercicio Biguá que se realizará en Rosario

El coronel Garrido, encargado de explicar los alcances de las maniobras, señaló que los movimientos que ya se observan sobre la costa forman parte de los ensayos previos.

“En este momento lo que estamos haciendo es un ensayo del ejercicio que se va a realizar el día sábado a las 11. Un ejercicio es una actividad de adiestramiento que a nosotros nos permite ejercitar capacidades y también poder evaluarlas”, explicó.

El eje de Biguá será una denominada operación de franqueo, es decir, una maniobra destinada a atravesar un obstáculo natural de grandes dimensiones. En este caso, el Paraná.

“Es una operación militar destinada a superar un obstáculo, en este caso representado por el río Paraná, de manera tal de que nos permita transportar y desembarcar, una vez salvado este obstáculo, fuerzas militares en una segunda orilla”, detalló Garrido.

#SantaFe #EjercicioBiguá El Batallón de Ingenieros Anfibios 121 comenzó la carga de los VC TAM de la IIda Brigada Blindada.#UnEjércitoEnAcción@MinDefensa_Ar pic.twitter.com/KvIsJ0mBel — Ejército Argentino (@Ejercito_Arg) September 25, 2026

La maniobra permitirá ensayar la planificación, coordinación y ejecución de operaciones sobre un curso de agua de gran magnitud y combinará en una misma secuencia capacidades terrestres, fluviales, anfibias y aéreas.

Tanques, helicópteros y embarcaciones sobre el Paraná

El operativo movilizará a distintas unidades del Ejército Argentino y tendrá como uno de sus componentes principales al Cuerpo de Zapadores Pontoneros, especializado en operaciones vinculadas con cursos de agua.

Durante el ejercicio participarán cerca de 40 embarcaciones y cuatro helicópteros, además de tanques, vehículos mecanizados, unidades livianas de exploración, piezas de artillería y sistemas de defensa antiaérea.

También intervendrán unidades de Infantería Mecanizada, Caballería, Ingenieros Anfibios, Aviación de Ejército y Fuerzas Especiales, junto con equipos especializados y sistemas no tripulados.

Las maniobras previstas contemplan tareas de exploración y obtención de información, apoyo aéreo con helicópteros, intervención de buzos, cruces del Paraná mediante botes neumáticos y lanchas y desembarcos de vehículos anfibios.

También se realizarán operaciones de franqueo mediante compuertas y transbordadores que permitirán trasladar vehículos blindados y piezas de artillería de una costa a otra.

Según Garrido, se trata de “una operación muy compleja” porque requiere combinar numerosas capacidades y procedimientos que deben ser coordinados y sincronizados para actuar de manera conjunta.

El ejercicio, agregó, permitirá además “poner a prueba los medios disponibles que tenemos para llevarla a cabo”.

Drones para reconocer las costas del Paraná

La tecnología tendrá un papel importante dentro de la operación. El Ejército utilizará vehículos aéreos no tripulados para obtener información geográfica y reconocer las zonas donde se desarrollarán las maniobras.

Los drones servirán además para detectar posibles amenazas sobre las costas y transmitir información prácticamente en tiempo real.

“Los drones nos permiten a nosotros tener esta información de una manera muy precisa, prácticamente instantánea y a un muy bajo costo, tanto en personal como en medios”, explicó el coronel.

La exploración será uno de los primeros componentes del ejercicio, antes del movimiento de las fuerzas y del cruce propiamente dicho del río.

Fuerzas Especiales y descensos desde helicópteros

Entre las acciones previstas también habrá intervenciones de Cazadores, que efectuarán incursiones desde helicópteros mediante la técnica conocida como fast rope.

Ese procedimiento permite que los efectivos desciendan rápidamente desde una aeronave utilizando una cuerda, sin necesidad de que el helicóptero aterrice.

La operación combinará esas incursiones con reconocimiento, desplazamientos por agua, desembarcos y movimientos de vehículos pesados, en un esquema destinado a coordinar diferentes componentes de la fuerza dentro de una misma maniobra.

Parte del material que participará del ejercicio ya comenzó a llegar a Rosario desde diferentes puntos del país. Otros equipos iniciaron su traslado por vía fluvial desde Paraná.

Por ese motivo, durante estos días habrá movimientos de personal militar, vehículos, helicópteros y embarcaciones tanto en Rosario como en localidades cercanas.

Los tanques y blindados que podrán verse en Rosario

Uno de los principales atractivos del despliegue será la exhibición de vehículos y equipamiento del Ejército Argentino.

Entre el material previsto aparecen los tanques TAM 2C, los vehículos blindados Stryker de origen estadounidense y los camiones todoterreno Unimog U4000.

La demostración dinámica permitirá observar además el funcionamiento coordinado de embarcaciones, aeronaves, vehículos mecanizados, unidades de exploración y artillería sobre el escenario natural del Paraná.

Las unidades participantes provienen principalmente del Litoral argentino, aunque el operativo también reúne a efectivos y equipos trasladados desde distintas regiones del país.

El rol de los Zapadores Pontoneros en el ejercicio

El Cuerpo de Zapadores Pontoneros tendrá un papel central debido a la naturaleza de Biguá. Su especialidad son precisamente las operaciones de ingeniería necesarias para superar cursos de agua y facilitar el avance de otras unidades.

La Escuela de Zapadores Pontoneros fue creada mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 9 de marzo de 1936 y comenzó sus actividades en San Nicolás de los Arroyos, a partir de la Agrupación N° 1 de Arma, integrada entonces por los Batallones de Zapadores Pontoneros N° 1 y N° 2.

En Rosario, sus integrantes ya realizan prácticas de tendido de puentes sobre pontones en el predio del Sindicato de Empleados Municipales, en la zona norte de la ciudad.

El Ejército también mostrará sus institutos de formación

El despliegue no estará limitado a las maniobras operativas. También habrá espacios dedicados a mostrar la actividad de los principales institutos de formación de la fuerza.

Participarán el Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral y el Liceo Militar General Belgrano, además de bandas militares.