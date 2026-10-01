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Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

Tras los hechos de violencia que se vivieron el martes pasado, el club convocó a socios e hinchas que fueron afectados o presenciaron los hechos

1 de octubre 2026 · 14:42hs
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La dirigencia de Newells anunció la apertura de un registro de testimonios y denuncias.

Sebastián Suárez Meccia

La dirigencia de Newell's anunció la "apertura de un registro de testimonios y denuncias".

Newell's inició una convocatoria de socios e hinchas para abrir un registro de testimonios y denuncias ante los incidentes que se registraron en el club el pasado martes con la intervención de la policía, en el marco de los festejos de Rosario Central en el Monumento a la Bandera.

Desde la institución del parque Independencia informaron a “sus socios, socias e hinchas” que dispusieron la “apertura de un registro” ante “los graves hechos de violencia e irregularidades registrados durante el accionar de las fuerzas de seguridad en la noche del pasado martes 29 de septiembre en las instalaciones e inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa”.

Al respecto, señalaron que “la convocatoria está dirigida a todas las personas que hayan sido afectadas (directa o indirectamente) o que presenciaron los acontecimientos mientras participaban de actividades deportivas, recreativas y familiares en el club”.

En la misma línea, agregaron que “quienes deseen aportar su testimonio, material audiovisual o registrarse como damnificados, pueden presentarse en las oficinas de Administración de la sede del parque Independencia, con el fin de consolidar la prueba que el club presentará de manera institucional ante la Fiscalía Regional de Rosario para exigir el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes”.

La dirigencia de Newell's repudió los incidentes

Dichos incidentes fueron repudiados por la dirigencia leprosa mediante un comunicado apenas minutos después y adelantaron que el club “accionará ante la justicia por los hechos” en las inmediaciones y dentro de la sede.

>> Leer más: El gobierno provincial avaló el ingreso de la policía en Newell's: "Lo mejor es que no tiren piedras"

Este miércoles por la tarde, el presidente de Newell's, Ignacio Boero, realizó una conferencia de prensa en la que expresó: “Vamos a defender a los socios y los hinchas, no salió dentro del club pero por alguna razón hubo una provocación de afuera hacia adentro. Había una celebración a 40 cuadras y no fuimos hacia ese lugar. Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta violencia. No tenemos por qué vivir lo que vivimos”.

La Justicia tendrá que determinar quién es el responsable de lo que sucedió. No hablamos con el Ministerio de Seguridad, sí con la Fiscalía. No me gustó lo que se declaró por parte de Seguridad”, remarcó el mandatario rojinegro.

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