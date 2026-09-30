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Escándalo en Diputados: el debate por la soberanía sobre Malvinas terminó en insultos y forcejeos

El diputado por Unión por la Patria Juan Grabois discutió a los gritos con legisladores de La Libertad Avanza durante un plenario de comisiones

30 de septiembre 2026 · 20:56hs
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Insultos en la comisión de Diputados. 

Insultos en la comisión de Diputados. 

Lo que debía ser el primer debate en comisiones del proyecto de defensa de la soberanía nacional terminó este miércoles en un fuerte escándalo en la Cámara de Diputados. La reunión, convocada para analizar la iniciativa del gobierno de Javier Milei vinculada con la cuestión Malvinas, estuvo atravesada por insultos, gritos, forcejeos y cruces entre legisladores del oficialismo y la oposición. Finalmente, el presidente de la comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, decidió levantar el encuentro.

El momento de mayor tensión se produjo mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El legislador libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz, la interrumpió en reiteradas oportunidades. Juan Grabois, de Unión por la Patria, intervino en defensa de la exposición y se levantó de su lugar para dirigirse hacia el sector donde se encontraba Guzmán.

El intercambio rápidamente subió de tono y terminó con un forcejeo entre ambos. Otros legisladores debieron intervenir para evitar que la discusión pasara a mayores. En medio de la tensión también intervino el diputado libertario Gerardo Huesen, quien increpó a Grabois y lo insultó.

Pero el episodio no terminó allí. Más tarde, cuando Grabois tomó la palabra, volvió a protagonizar un fuerte cruce con integrantes de La Libertad Avanza. La diputada Juliana Santillán cuestionó una de sus intervenciones y el dirigente respondió con un insulto. El presidente de la comisión le pidió que moderara sus expresiones y, ante la negativa, decidió apagarle el micrófono.

Grabois continuó con sus cuestionamientos y volvió a enfrentarse verbalmente con Zapata. El titular de la comisión finalmente dio por terminada la reunión al considerar que no estaban dadas las condiciones para continuar con el debate.

>>Leer más: El gobierno denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales a Malvinas

Qué se discutía

El hecho ocurrió durante el tratamiento del proyecto de defensa de la soberanía nacional, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y presentado formalmente el 17 de septiembre. La iniciativa fue girada a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

El proyecto busca establecer nuevas herramientas frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Entre sus objetivos se encuentra ampliar las sanciones para quienes desarrollen actividades vinculadas con la explotación no autorizada de esos recursos.

El debate, sin embargo, quedó interrumpido por la sucesión de enfrentamientos entre los diputados. La discusión sobre la soberanía de las Islas Malvinas quedó así desplazada por un escándalo que terminó con la reunión de comisiones levantada y sin avances en el tratamiento parlamentario.

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