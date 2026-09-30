Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

El FIT cuestionó el accionar de la Policía y la Justicia Federal. "Es una acción de amedrentamiento contra quienes denunciamos a Israel", plantean

El Frente de Izquierda denuncia que persiguen a militantes que defienden la causa de Palestina.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) denunció que la Policía Federal allanó este miércoles en Rosario los domicilios de dos militantes de su fuerza. Según la alianza, los procedimientos estuvieron vinculados con publicaciones en redes sociales a favor de Palestina .

Los militantes allanados son Mariano Soria y la vicepresidenta del centro de estudiantes del instituto Olga Cossettini, detallaron en el FIT.

Ambos pertenecen a Izquierda Socialista, uno de los espacios que integra la alianza junto al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y otras fuerzas.

“Se llevaron computadoras, teléfonos y un disco duro. También revisaron la casa a ver qué libros tenían” , dijo a La Capital Carla Deiana , referente del Partido Obrero.

“Es una señal de advertencia para que no se hagan actividades en defensa de Palestina y denuncia de Israel”, agregó.

LA CAPITAL/Gustavo de los Rios

Para la candidata a gobernadora del FIT en 2023, “la Justicia federal ha sido reducida en la Argentina a una máquina de censura al servicio del Estado de Israel” y también apuntó contra el gobierno nacional.

“Esta acción de amedrentamiento muestra que no es broma cuando Milei dice que ‘echó a 20.000 terroristas’. Forma parte de una política de persecución y espionaje contra los que denuncian el terrorismo que ejecuta Israel contra el pueblo palestino”, expresó en un comunicado.

El documental sobre Palestina

En la alianza de izquierda consideraron que el día no fue casual. Este miércoles estaba organizada una proyección en el Centro Cultural La Toma del documental "La gran Palestina".

Es un largometraje realizado por el cineasta mexicano Rafael Rangel que retrata la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

La película, crítica de la posición de Israel, generó fuertes polémicas alrededor del mundo. También lo hizo en Rosario.

Después de la proyección de la película en la Facultad de Humanidades de la UNR, el Ministerio de Capital Humano cuestionó la obra, a la que asocia con el grupo terrorista Hamás.

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El rector de la UNR, Franco Bartolacci, aclaró que la actividad no tenía aval institucional, pidió disculpas a la comunidad judía e inició una investigación administrativa.

En el FIT rechazaron cualquier acusación de antisemitismo y plantearon el cierre de la causa judicial contra los dos militantes de izquierda.