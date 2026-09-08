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Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Leandro Grech edificó una respetable trayectoria en el exigente fútbol germano. En una charla con Ovación, repasó su historia y el valor de la fe para transitar su camino

Luis Castro

Por Luis Castro

8 de septiembre 2026 · 16:22hs
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Leandro Grech en VfR Aalen

Leandro Grech en VfR Aalen, donde jugó cuatro temporadas, se convirtió en capitán y referente del equipo.
Grech cuando estaba en  Unterhaching. Junto a otros extranjeros promocionaron el Oktoberfest

Grech cuando estaba en  Unterhaching. Junto a otros extranjeros promocionaron el Oktoberfest, el festival de la cerveza más importante del mundo.
El último partido que Grech jugó en SV Elversberg los hinchas lo sorprendieron con una bandera. 

El último partido que Grech jugó en SV Elversberg los hinchas lo sorprendieron con una bandera. 
El equipo de senior de Newells.

El equipo de senior de Newell's.

Siempre se dice que las cosas suceden por sí solas, aunque hay que hacer el intento por alcanzar el objetivo. En su transitar por el mundo buscando un lugar dentro del fútbol, al ex-Newell's Leandro Grech se le abrió una puerta impensada y diferente a la que había intentado tocar. De una prueba en un club de Suiza donde no quedó apareció la chance de emigrar a Alemania, un destino que no transitaba por su mente: "¿No quedó el chico? Yo lo quiero", dijo un entrenador alemán tras no pasar la prueba para una entidad suiza. Y así, cuando parecía que el castillo de naipes de ilusiones se derrumbaba, encontró un camino para seguir su destino futbolístico. "Dios me mostró el lugar donde debía quedarme a jugar. Jugué pocos partidos en Newell's, pero encontré mi lugar en Alemania", confió.

El exlateral volante Grech (45 años), que pasó por Argentino, Newell's, Chile, Aurora (Bolivia), Aldosivi y San Martín (Mendoza), probó suerte en el fútbol europeo con el fin de enriquecer su carrera. "Un excompañero Javier López (rosarino que jugó en Central Córdoba y Tiro Federal, entre otros tantos clubes) se fue a Vaduz Liechtenstein, de la segunda división de Suiza, y me dijo que estaba la posibilidad de que estaban buscando un carrilero por izquierdo. Estuve una semana y en el último día que hicimos fútbol contra un equipo alemán terminó el entrenamiento el técnico de Vaduz me dijo que no lo había convencido, que no había visto lo que él necesitaba".

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"El entrenador alemán, Helmut, me preguntó si quería ir a su equipo. En ese momento justo me llama un muchacho para decirme que existía una chance en Italia, algo que me sedujo. «Mañana te llamo». La verdad que no sabía qué hacer. Soy cristiano evangélico y esa fue una de las veces que me puse a orar como nunca lo había hecho. «Señor, si vos querés que me quede en Alemania, que no conozco el idioma, no conozco la cultura, no sé nada, y no vaya a Italia que esa persona no me llame nunca más». ¿Qué pasó? Ese muchacho nunca me llamó", relató el rosarino, que contó que estaba en un equipo de tercera división y en un pueblo con sólo 15 mil habitantes. "Dios me mostró el lugar", afirmó con firmeza en diálogo con Ovación el lateral surgido de Social Lux y que desde 2006 a 2019 jugó en estos seis clubes alemanes: SC Pfullendorf, FC Erzgebirge Aue, SV Sandhausen, SpVgg Unterhaching, VfR Aalen y SV Elversberg.

Social Lux, Newell's y otros equipos a Europa

Pipa cumplió con su deseo de vestir la camiseta de Newell's, club del cual es hincha, pero el recorrido futbolístico lo consiguió en otro lugar como sucede muchas veces con algunos jugadores. "Jugué pocos partidos en Newell's, pero encontré mi lugar en Alemania", sostuvo el volante que estuvo trece años jugando en el fútbol alemán y hasta fue "capitán en los últimos ocho años en dos equipos distintos".

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"Si bien me adapté rápido en lo futbolístico, debo decir que en lo personal no tuve una buena base táctica desde chico. De Social Lux pasé a jugar rápido a primera y no tuve una base de inferiores. Tampoco mi entorno era muy futbolero. En la época de Newell's y Argentino estuve en stand by. No volcaba todo lo que quería dentro de la cancha y sí lo pude hacer estando afuera. Lo que lamento es no haber logrado eso en Newell's".

-Dijiste que "el entorno no era muy futbolero". ¿Cómo es eso?

-Mi papá es fanático del fútbol, pero no de tener idea de lo que es el ambiente del fútbol. Y mi mamá es licenciada en estadísticas y profesora en matemáticas. Tengo tres hermanos más también fanáticos del fútbol, pero lo viven del lado de hincha y no están al tanto del ambiente del fútbol, donde hay muchas decepciones, a veces tenés que agachar la cabeza y meterle... Uno en ciertos momentos necesita esa palabra de alguien que haya vivido todo eso. Por supuesto que no es una crítica porque mis viejos me dieron todo.

"Al principio no fue sencillo en Alemania, pero tuve un técnico que me ayudó muchísimo porque la mujer era española. Me dieron unos libros y me ayudaron a aprender el idioma", contó Grech, quien en su paso por Bolivia, donde fue dirigido por Julio Zamora en Aurora y jugó junto a Federico Bartolini y Roberto Nicolás Saucedo.

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-¿Cómo fue el trato en el día a día? ¿Te costó o te adaptaste rápidamente?

-Caí sobre el cierre del libro de pases. En esa época jugué de volante interno, como un doble cinco o enganche. Uno de los chicos después con el tiempo me dijo: "Cuando vos llegaste la verdad que te odiaba. Después te fui conociendo y la verdad que te odiaba menos, ja, hasta que te empecé a querer y aceptar". En un plantel hay 25 o 30 jugadores y todos quieren jugar, es una competencia y después el DT decide. Por suerte siempre me tocaron buenos grupos.

Momentos de incertidumbre

-¿Hubo algún momento en que flaqueaste y dijiste: "No me la banco más, me pego la vuelta"?

-Sí, hubo un momento, sobre todo antes de estar en Alemania. Fue cuando quedé libre, fui a Italia porque me querían y después no pasó nada. Estuve en Paraguay y tampoco pasó nada y ya estaba casado. Otro momento que no sabía qué hacer cuando estaba en Múnich, una ciudad hermosa, espectacular, pero la gente es muy fría, distante y algunos muy soberbios. Tienen todo, incluso el mejor club de Alemania (Bayern) y ellos mismos te dicen: "Somos los mejores". Demasiada soberbia. No tenía mucha relación con los vecinos, con la gente, en el club (SpVgg Unterhaching) más o menos y en un momento con mi señora dijimos: "Listo, nos volvemos a la Argentina". Ya hacía cinco años que estábamos en Alemania.

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-Hasta que apareció otro destino.

-Nos pusimos a orar: "Señor, mostranos cuál es la decisión que tenemos que tomar". Y Dios abrió la puerta en VfR Aalen, donde vivimos los mejores cuatro años. Fueron espectaculares. Sin dudas que Dios nos mostró que tenía otras cosas para nosotros y en otro lugar.

-¿En qué club sentís que no te valoraron como correspondía?

-En el último año en Aalen, donde fui capitán del primero al último año. Jugué cuatro años (cerca de 150 cotejos) y soy el argentino con más partidos en Alemania. Tengo como 400 en ese país. Fui titular del primero al último encuentro, ascendimos a la segunda división y el último año descendimos. En ese momento me tenían que renovar el contrato, cambió el director deportivo, el vicepresidente, el técnico, pero a mí me dijeron que me quedaba. Al final jugaron conmigo y no lo hicieron.

El presente de Grech

-En la actualidad seguís jugando al fútbol de manera amateur, pero también sos entrenador.

-Dirijo en Talleres Arroyo Seco (participa de la Liga Regional del Sud). Y juego en el senior de Newell's, con amigos, y en Provincial cuando puedo por los horarios. También con mi hermano tenemos una escuela de fútbol cerca de la cancha de Argentino y es para chicos que no pueden ir a un club porque no pueden pagar la cuota societaria. O en otros casos sufren de bullying. La idea es utilizar el deporte para llevarlos a conocer a Cristo.

-Estás muy vinculado al aspecto religioso.

-Sí, también en la iglesia (Gálvez entre presidente Roque y España) estoy junto a mi señora somos líderes de un grupo de jóvenes. Hace cinco años que colaboramos y los viernes por la noche salimos a recorrer la zona de la iglesia, la del club Provincial también y repartimos comida entre la gente que está en situación de calle. Les recordamos que hay alguien como Jesucristo que los están esperando con los brazos abiertos.

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