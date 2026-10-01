Rosario en 1770: diez maquetas reconstruyen el núcleo urbano que dio origen a la ciudad

La muestra se presentará este sábado en la Catedral y se podrá visitar durante todo octubre con entrada libre y gratuita

En el marco de las Fiestas Patronales , este sábado 3 de octubre a las 10 se inaugurará en la Catedral la exposición “Rosario en 1770” , una muestra integrada por diez maquetas realizadas por el arquitecto Agustín Fragapane que recrean el núcleo urbano que dio origen a la ciudad.

Las piezas reconstruyen la primitiva capilla y el pequeño caserío que creció a su alrededor hacia 1770, ofreciendo una representación tridimensional de la Rosario colonial y permitiendo al público acercarse visualmente a una etapa de la historia local de la que no existen registros fotográficos.

Durante la presentación participará también el historiador Miguel Carrillo Bascary , quien brindará una contextualización sobre los orígenes y la conformación de aquel temprano asentamiento.

La exposición podrá visitarse con entrada libre y gratuita en el interior de la Catedral hasta el mes de noviembre. Los horarios de visita serán todos los días de 8.30 a 12 y de 17 a 20.

La muestra propone un recorrido por más de dos siglos y medio de historia, permitiendo apreciar el contraste entre aquella pequeña población del siglo XVIII y la ciudad que posteriormente se desarrolló a orillas del Paraná.

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La exposición busca así recuperar una imagen poco conocida de la ciudad y convertir la historia en una experiencia tangible: observar en escala cómo era aquel caserío y dimensionar la transformación que experimentó Rosario a lo largo de más de 250 años.