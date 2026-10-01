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A seis meses del tiroteo, secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal

Una alumna advirtió a la escuela tras ver a un compañero con un arma en una foto. Secuestraron un revólver calibre .22, celulares y una tablet

1 de octubre 2026 · 10:56hs
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El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque hace seis meses

El frente de la escuela de San Cristóbal donde sucedió el ataque hace seis meses

A seis meses del ataque armado que conmocionó a la comunidad educativa de San Cristóbal, un nuevo alerta se volvió a encender en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno. Una alumna avisó a las autoridades después de encontrar en un canal de difusión de WhatsApp una fotografía en la que aparecía un compañero, de 16 años, empuñando un arma.

La denuncia fue realizada este miércoles y derivó en una investigación por intimidación pública. A partir de la advertencia, se dio intervención al 911 y comenzaron distintas medidas para determinar el origen de la imagen y localizar el arma que aparecía en ella.

Según las primeras informaciones, los investigadores entrevistaron a integrantes de la comunidad educativa y realizaron un allanamiento en la vivienda donde reside el adolescente junto a su madre.

Durante el procedimiento, fueron secuestrados un teléfono celular y una tablet. La investigación llevó además hasta el domicilio de un familiar del adolescente, donde fue entregado voluntariamente un revólver calibre .22 sin municiones.

El arma quedó secuestrada y será incorporada a la causa.

Un adulto quedó imputado por la tenencia del arma

El adolescente quedó involucrado en la investigación por intimidación pública. En tanto, el adulto que entregó el revólver fue imputado en libertad por la tenencia indebida de un arma de fuego.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias en las que el arma llegó a manos del adolescente y el contexto en el que fue tomada y difundida la fotografía.

La escuela todavía atraviesa las consecuencias del ataque

El nuevo episodio ocurre en una escuela que todavía carga con las consecuencias del ataque armado ocurrido el 30 de marzo, cuando otro adolescente ingresó al establecimiento y disparó contra alumnos.

El hecho provocó la muerte de un estudiante de 13 años y dejó heridos a otros alumnos, además de generar un fuerte impacto en toda la comunidad educativa.

Desde entonces, cualquier situación que pueda ser interpretada como una amenaza o la presencia de un arma genera especial preocupación entre estudiantes, docentes y familias.

>> Leer más: Crimen en escuela de San Cristóbal: qué es la red "true crime" global que investiga la Justicia

Hace pocas semanas, incluso, la escuela volvió a vivir una situación de pánico que no estuvo relacionada con un ataque, pero que reactivó el recuerdo de lo ocurrido en marzo.

El 3 de septiembre, el estallido de un neumático de un camión que circulaba por la Ruta Provincial 2, a pocos metros del establecimiento, provocó corridas entre los alumnos. Ocho estudiantes tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica y algunos sufrieron lesiones al intentar escapar por las ventanas.

El estruendo se produjo prácticamente a la misma hora en la que meses antes había ocurrido el ataque armado. Para varios de los alumnos que habían atravesado aquella situación, el ruido fue interpretado inicialmente como un nuevo disparo.

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