La Capital | La Ciudad | El Niño

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

El Servicio Meteorológico Nacional aumentó la probabilidad de lluvias normales o superiores a lo habitual entre octubre y diciembre. La provincia advierte que el período más complejo del fenómeno llegará hacia fin de año.

30 de septiembre 2026 · 17:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
El SMN elevó la probabilidad de lluvias por encima de lo normal para Rosario y la región durante el último trimestre del 2026.

Archivo La Capital

El SMN elevó la probabilidad de lluvias por encima de lo normal para Rosario y la región durante el último trimestre del 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó este miércoles su pronóstico climático trimestral, en el que encuadra a Rosario en una región que experimentará lluvias por encima de lo normal, en el marco del desarrollo de El Niño que ya se encuentra activo desde junio. El dato saliente es que aumentaron las probabilidades de que se dé este fenómeno respecto del último reporte, publicado a finales de agosto.

Una vez por mes, el SMN publica su pronóstico climático trimestral, un informe que no aborda el tiempo diario sino que busca anticipar, mediante estadísticas y a través del consenso de modelos globales, cómo será el desarrollo de las lluvias y las temperaturas en las distintas regiones del país.

Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, Rosario tendrá lluvias en valores normales o por encima de lo normal. Las autoridades provinciales ya anticiparon, en varias de las reuniones periódicas que vienen desarrollando en el marco de la llegada de El Niño, que los últimos meses del 2026 serán los más críticos del fenómeno que se extenderá, al menos, hasta el otoño de 2027.

Las principales derivaciones del desarrollo de El Niño en la región son lluvias más intensas y un aumento en las temperaturas.

Las principales derivaciones del desarrollo de El Niño en la región son lluvias más intensas y un aumento en las temperaturas.

En el pronóstico climático trimestral correspondiente al trimestre septiembre-octubre-noviembre, el porcentaje de probabilidad de lluvias normales o superiores a lo normal en Rosario era de entre 40 y 45 por ciento, mientras que en el último reporte conocido este miércoles, que contempla el segmento octubre-noviembre-diciembre, el margen de probabilidad aumentó a entre el 50 y el 55 por ciento.

Foco en el Litoral

El informe destaca que todo el Litoral es la región con más alta probabilidad de que las lluvias superen los valores normales. Para elaborar el informe y establecer los valores de referencia, el organismo nacional toma los registros de lluvias acumuladas del período 1991-2020.

En el reporte, desde el SMN precisaron que los datos publicados corresponden a valores medios del trimestre en cuestión y anticiparon la ocurrencia de "eventos localmente más intensos de lo habitual". "Se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta temprana", agregaron.

>> Leer más: La provincia intima a Damfield a devolver el predio a su estado natural ante el riesgo del fenómeno de El Niño

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.

Primavera con temperaturas más bajas

Por su parte, en el apartado sobre temperaturas, desde el SMN marcaron que la zona de Rosario experimentará hasta un 45% de probabilidades de registrar temperaturas normales o inferiores a lo normal.

El Niño ocurre cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial supera 0,5º en promedio de manera persistente durante cinco trimestres móviles (que se actualizan cada mes) y esto, a su vez, se acopla con el fortalecimiento o debilitamiento de los vientos alisios (vientos tropicales que soplan regularmente de este a oeste). En un año sin desequilibrios, esos vientos mueven las aguas cálidas hacia la zona del sudeste asiático y Oceanía para darle espacio al surgimiento de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades de las costas de Sudamérica. Basta apenas con que alguna de las variables cambie su regularidad para que ese equilibrio se rompa naturalmente, algo que pasa cada dos a siete años y que dé paso a un fenómeno que suele durar entre 9 y 12 meses.

>> Leer más: Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Si bien El Niño ocurre hace miles de años bajo esa dinámica, este episodio llega acompañado de un contexto particular: un planeta que supera sus marcas anuales de temperaturas máximas producto del cambio climático provocado por las actividades humanas y océanos que rompieron sus récords de temperaturas entre 2023 y 2026 de forma consecutiva.

Noticias relacionadas
Los pronósticos sobre el fenómeno El Niño preocupan a toda la región.

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

Los pronósticos sobre el fenómeno El Niño preocupan a toda la región.

Denuncian que El Niño puede provocar derrumbe en la costa del río Paraná

el nino 2026: como prepararse y cuidar la salud ante un fenomeno que ya esta presente

El Niño 2026: cómo prepararse y cuidar la salud ante un fenómeno que ya está presente

El loteo ubicado a la vera de la autopista a Córdoba y la ruta provincial 34-S.

La provincia intima a Damfield a devolver el predio a su estado natural ante el riesgo del fenómeno de El Niño

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

Lo último

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis y le secuestraron un vehículo con orden de captura

Máximo Kirchner fue demorado en San Luis y le secuestraron un vehículo con orden de captura

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: Quieren condicionar al árbitro

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

El presidente de Newell's Ignacio Boero ofreció una rueda de prensa tras lo que fue la virulenta irrupción policial en la sede del club del martes por la noche

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Incidentes en Newells: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque
Ovación

Incidentes en Newell's: los videos que analiza la Justicia para reconstruir la noche de violencia en el Parque

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses
La Ciudad

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte
Política

Ley de tierras: la oposición pide una sesión especial tras el fallo de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Detuvieron a un famoso actor en un pueblo santafesino y le secuestraron varias armas

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Hinchas de Central festejaron cerca del Coloso y hubo incidentes

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

Central armó su fiesta en el Monumento: todo es alegría por el nuevo título

El comunicado de Newells: El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos

El comunicado de Newell's: "El club accionará ante la Justicia por los hechos acontecidos"

El gobierno de Santa Fe reconoció que algo se fue de las manos en Newells tras el festejo de Central

El gobierno de Santa Fe reconoció que "algo se fue de las manos" en Newell's tras el festejo de Central

Ovación
Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal
Ovación

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Boero: La agresión no salió de adentro de Newells y la escalada de violencia va a terminar mal

Boero: "La agresión no salió de adentro de Newell's y la escalada de violencia va a terminar mal"

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: Quieren condicionar al árbitro

Platense levantó la guardia antes de jugar con Estudiantes: "Quieren condicionar al árbitro"

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

La reserva de Central se recuperó, metió un buen triunfo y se reacomodó en los puestos de arriba

Policiales
Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Allanamientos y secuestros de drogas y armas en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Capturaron a dos menores por un ataque a tiros en Villa Gobernador Gálvez

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

Jinetes presos en Rosario: imputaron a tres jóvenes por una balacera en la zona oeste

La Ciudad
Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses
La Ciudad

Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

El Concejo comenzó a tratar proyectos para el desendeudamiento de las familias rosarinas

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Rosario presentó en Buenos Aires la oferta turística para esta primavera

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Pelea de alumnos en escuela del centro: la policía intervino por un arma pero era de juguete

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras un incidente violento entre los pilotos
El Mundo

Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras un incidente violento entre los pilotos

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen apoyo integral a deportistas rosarinos de alto rendimiento 

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre
La ciudad

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros
Política

La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que limitaba la venta de tierras a extranjeros

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Exsenadora de Cristina se suma a la danza de nombres del peronismo santafesino

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos
Ovación

Más de 3 mil jóvenes de toda Santa Fe ya disfrutan del legado de los Juegos Suramericanos

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

Por Claudio Berón
Policiales

Desaparición en Rosario de un joven que tenía deudas con prestamistas

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles seguirá templado pero podría cerrar con lluvia

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial
La Región

Puerto General San Martín: dos muertos por explosión en una planta industrial

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín
La Región

Metanol, la sustancia que provocó la explosión en Puerto General San Martín

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia
Política

Vialidad: Cristina formalizó el planteo ante la ONU para que se revise su sentencia

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio
Economía

La actividad económica de Santa Fe volvió a terreno negativo y cayó 3,5 % en julio

Milei a inversores franceses: Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina
Política

Milei a inversores franceses: "Son bienvenidos a llenarse los bolsillos en la Argentina"

Giuliano: Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo
Política

Giuliano: "Santa Fe necesita un proyecto que defienda la producción y el trabajo"

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada
Política

Argentina recibió otros seis cazas F-16 y ya tiene la mitad de la flota comprada

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años
Información General

Tennessee ejecutará a una mujer por primera vez en más de 200 años

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN
Información General

Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas
Policiales

Fisherton: robaron y huyeron con el botín en la camioneta de las víctimas

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario
Economía

La morosidad frenó la suba de los precios de alquileres en Rosario