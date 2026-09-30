Rosario y la región entran en la fase más crítica de El Niño: qué anticipan para los próximos tres meses

El Servicio Meteorológico Nacional aumentó la probabilidad de lluvias normales o superiores a lo habitual entre octubre y diciembre. La provincia advierte que el período más complejo del fenómeno llegará hacia fin de año.

El SMN elevó la probabilidad de lluvias por encima de lo normal para Rosario y la región durante el último trimestre del 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó este miércoles su pronóstico climático trimestral , en el que encuadra a Rosario en una región que experimentará lluvias por encima de lo normal , en el marco del desarrollo de El Niño que ya se encuentra activo desde junio. El dato saliente es que aumentaron las probabilidades de que se dé este fenómeno respecto del último reporte, publicado a finales de agosto.

Una vez por mes, el SMN publica su pronóstico climático trimestral, un informe que no aborda el tiempo diario sino que busca anticipar, mediante estadísticas y a través del consenso de modelos globales, cómo será el desarrollo de las lluvias y las temperaturas en las distintas regiones del país.

Para el trimestre octubre-noviembre-diciembre, Rosario tendrá lluvias en valores normales o por encima de lo normal . Las autoridades provinciales ya anticiparon, en varias de las reuniones periódicas que vienen desarrollando en el marco de la llegada de El Niño, que los últimos meses del 2026 serán los más críticos del fenómeno que se extenderá, al menos, hasta el otoño de 2027 .

En el pronóstico climático trimestral correspondiente al trimestre septiembre-octubre-noviembre , el porcentaje de probabilidad de lluvias normales o superiores a lo normal en Rosario era de entre 40 y 45 por ciento , mientras que en el último reporte conocido este miércoles, que contempla el segmento octubre-noviembre-diciembre, el margen de probabilidad aumentó a entre el 50 y el 55 por ciento .

Las principales derivaciones del desarrollo de El Niño en la región son lluvias más intensas y un aumento en las temperaturas.

Foco en el Litoral

El informe destaca que todo el Litoral es la región con más alta probabilidad de que las lluvias superen los valores normales. Para elaborar el informe y establecer los valores de referencia, el organismo nacional toma los registros de lluvias acumuladas del período 1991-2020.

En el reporte, desde el SMN precisaron que los datos publicados corresponden a valores medios del trimestre en cuestión y anticiparon la ocurrencia de "eventos localmente más intensos de lo habitual". "Se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta temprana", agregaron.

>> Leer más: La provincia intima a Damfield a devolver el predio a su estado natural ante el riesgo del fenómeno de El Niño

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.

Primavera con temperaturas más bajas

Por su parte, en el apartado sobre temperaturas, desde el SMN marcaron que la zona de Rosario experimentará hasta un 45% de probabilidades de registrar temperaturas normales o inferiores a lo normal.

El Niño ocurre cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial supera 0,5º en promedio de manera persistente durante cinco trimestres móviles (que se actualizan cada mes) y esto, a su vez, se acopla con el fortalecimiento o debilitamiento de los vientos alisios (vientos tropicales que soplan regularmente de este a oeste). En un año sin desequilibrios, esos vientos mueven las aguas cálidas hacia la zona del sudeste asiático y Oceanía para darle espacio al surgimiento de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades de las costas de Sudamérica. Basta apenas con que alguna de las variables cambie su regularidad para que ese equilibrio se rompa naturalmente, algo que pasa cada dos a siete años y que dé paso a un fenómeno que suele durar entre 9 y 12 meses.

>> Leer más: Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Si bien El Niño ocurre hace miles de años bajo esa dinámica, este episodio llega acompañado de un contexto particular: un planeta que supera sus marcas anuales de temperaturas máximas producto del cambio climático provocado por las actividades humanas y océanos que rompieron sus récords de temperaturas entre 2023 y 2026 de forma consecutiva.