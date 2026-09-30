Actividad económica en baja, sólo el agro y la recaudación crecieron en agosto

La actividad económica retrocedió 0,2% en agosto respecto de julio y 0,8% interanual, según el índice elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe. Ocho de sus diez componentes en terreno negativo

El agro no logró salvar a la actividad económica, a pesar del buen desempeño de los labores en el campo durante agosto. Lote con rastrojo de soja temprana en pleno proceso de siembra de maíz temprano, con muy buena disponibilidad de agua útil.

La actividad económica cayó 0,2% en agosto respecto de julio y acumuló cuatro meses consecutivos de retroceso, con ocho de los diez indicadores relevados en baja y apenas dos en alza: las labores agrícolas y la recaudación nacional. En la comparación interanual, la contracción fue del 0,8%, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG), elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc) de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.

Aunque la caída fue menor que la de junio y julio, cuando el índice retrocedió 0,4% mensual en ambos casos, el informe advirtió que el deterioro puso en pausa la incipiente recuperación registrada entre noviembre de 2025 y abril de este año. El buen desempeño del agro y la mejora de los ingresos fiscales amortiguaron el descenso, en un escenario de debilidad extendida entre los demás componentes.

La producción industrial bajó 1% respecto del mes anterior y encadenó su cuarta caída mensual consecutiva. Frente a agosto de 2025, la merma alcanzó el 3,1%. El centro de estudios señaló que el sector permanece en un escenario de deterioro, en el que sólo las ramas más competitivas muestran mejoras y se profundizan las diferencias entre las distintas actividades.

La construcción tampoco logró revertir su tendencia. En agosto retrocedió 0,5% mensual y 2% interanual, y quedó por debajo del nivel de septiembre de 2025, que había sido el más bajo de aquel año.

El consumo volvió a mostrar dificultades. Las ventas minoristas registraron una baja estimada del 0,6% mensual, la tercera consecutiva, y del 3,1% frente al mismo período del año pasado. Según el relevamiento, todas las categorías analizadas presentaron mermas en los últimos registros, lo que refleja los obstáculos para consolidar una recuperación, pese a algunos resultados puntuales positivos.

Patentamiento, el mayor deterioro

Los patentamientos de vehículos nuevos, por su parte, disminuyeron 1,1% respecto de julio y se ubicaron 17,9% por debajo de agosto de 2025. El informe los identificó como uno de los indicadores con mayor deterioro en lo que va del año.

También las importaciones totales de bienes cayeron 1,1% mensual y 6,6% interanual, prolongando la fase contractiva iniciada a comienzos de 2025. Sin embargo, su evolución fue dispar: mientras continuaron en baja las compras externas de bienes de consumo y vehículos automotores, se observó una recuperación en bienes de capital, combustibles y lubricantes y bienes intermedios.

El mercado laboral

El mercado laboral mantuvo señales de contracción. La cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado acumuló quince meses consecutivos de variaciones mensuales negativas. Para agosto, el centro de estudios estimó una disminución del 0,1% respecto de julio y del 1,8% interanual.

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A su vez, la tasa de entrada al mercado laboral retrocedió un 3% mensual y un 13,2% frente a agosto del año pasado. En términos de su nivel, pasó del 1,92% al 1,67% en doce meses. La remuneración bruta total real del sector privado registrado también se redujo: la caída estimada fue del 0,2% mensual y del 4% interanual, en una trayectoria descendente que comenzó a principios de 2025.

Frente a ese panorama, las labores agrícolas fueron el principal sostén de la actividad. El indicador avanzó 2% respecto de julio y 33% interanual, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico. La estabilidad climática durante agosto permitió acelerar las labores de maíz, que arrastraban demoras de meses anteriores. Además, la siembra de girasol tuvo un buen comienzo y mantenía perspectivas favorables.

La recaudación nacional fue el otro componente en alza, con una mejora del 1% mensual y del 1,9% respecto de agosto de 2025. El incremento estuvo asociado a los impuestos al comercio exterior, impulsados por el desempeño de las exportaciones agroindustriales, que compensaron una leve caída de los ingresos por impuestos internos.

La debilidad de la recuperación también quedó reflejada en el Índice de Difusión de Series Coincidentes, que mide el porcentaje de indicadores con variaciones positivas durante los últimos seis meses. En agosto se ubicó en el 25,2%, por debajo del umbral del 50% utilizado como referencia para analizar el ciclo económico.