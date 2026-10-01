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Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

El exatacante destacó a un DT que tuvo en su paso por Newell's y no dudó al mencionar un jugador de Central con el que le hubiese gustado jugar.

Luis Castro

Por Luis Castro

1 de octubre 2026 · 14:52hs
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Condorito Ramos en la puerta del club

Producción para LA CAPITAL/Andrés César Mancini

Condorito Ramos en la puerta del club, lugar donde gritó muchos goles con la camiseta de Newell's. El sueño pendiente: un Mundial.
Ramos en el plantel que se consagró campeón en el 88.

Ramos en el plantel que se consagró campeón en el 88.

Condorito Ramos tuvo un ídolo y que fue compañero del plantel de Newell's: Santiago Santamaría. Pero en sus deseos a una serie de preguntas, el exgoleador no dudó en afirmar que el jugador de Central con el que le hubiese gustado jugar es Omar Arnaldo Palma, quien falleció en octubre de 2024, y que el mejor técnico que tuvo en su carrera fue el Piojo José Yudica.

En la sección "Diez al toque", Condorito dejó estas respuestas a cada una de las preguntas.

1- ¿El mejor nueve de la historia de Newell's?

No sé si nueve, pero el mejor delantero fue Santiago Santamaría.

2- ¿El defensor que más te pegó?

Tuve varios encuentros con el Patón Bauza, pero de muy buena ley. El que más me pegó fue Enrique Hrabina.

3- ¿El arquero que más admiraste?

El Pato Fillol.

4- ¿El mejor compañero que tuviste?

Mi compadre José Luis Zuttion. Y tuve muy buena relación con el Negro (Sergio) Almirón, el Tata Martino.

El DT que le dejó un grato recuerdo

5- ¿El técnico que más te marcó?

José Yudica.

>>Leer más: El merecido homenaje a José Yudica en el Coloso

6- ¿Te quedó alguna cuenta pendiente en el fútbol?

No haber jugado un Mundial.

7- ¿Qué jugador de Newell's de la actualidad te gustaría tener al lado?

Me gustan mucho Walter Mazzantti y Facundo Guch.

>>Leer más: El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

8- ¿Qué ídolo de Newell's pondrías por encima tuyo?

Varios. Mario Zanabria, Gerardo Martino y Santiago Santamaría.

Un nombre de un ex-Central

9- ¿Qué jugador de Central te hubiera gustado tener como compañero?

Al Negro Omar Palma.

>>Leer más: Murió Omar Palma, leyenda de Rosario Central

10- Si pudieras volver a jugar un solo partido con Newell's, ¿cuál elegirías?

Un clásico. Los clásicos me volvían loco. Convertí muchos goles, tanto en Newell's como en Unión.

- Bonus track: ¿qué jugador de Newell's de tu época era mucho mejor de lo que la gente recuerda?

Jorge Gabrich.

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