Diputados opositores solicitan sesión para discutir tierras, discapacidad y deuda familiar

Bloques disidentes aceleraron su estrategia en la Cámara baja luego del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación de la ley de tierras

Ahora la oposición deberá alcanzar acuerdos con otros bloques que no firmaron el pedido de sesión especial para poder conseguir el quorum.

Bloques opositores pidieron este jueves una sesión especial para el 15 de octubre próximo para debatir los proyectos de prórroga de discapacidad, endeudamiento y la derogación del DNU 70/23, con el objetivo de restituir la ley que limita la venta de tierras a extranjeros .

La solicitud fue realizada por el bloque de Unión por la Patria (UP), la izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica (CC), Coherencia y Provincias Unidas (PU) . Y se incluyó en el temario el proyecto sobre el endeudamiento familiar, donde el oficialismo pudo imponer el dictamen de mayoría.

Ahora la oposición deberá alcanzar acuerdos con otros bloques que no firmaron el pedido de sesión especial para poder conseguir el quorum de 129 legisladores y, de ese modo, habilitar el debate de la sesión.

El reciente fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación a la ley de tierras establecida en el DNU precipitó la convocatoria a una sesión que la oposición tenía en mente .

La idea original de los bloques era avanzar con una sesión para aprobar los dos temas que forzó tratar en comisión. Por un lado, la prórroga de la emergencia en discapacidad y, por el otro, el proyecto que declara la emergencia crediticia por 180 días para auxiliar a las cerca de 20 millones de familias que mantienen algún tipo de deuda.

Ambos temas fueron dictaminados en comisión días atrás, luego de que la oposición forzara su tratamiento en la última sesión de la Cámara baja.

A diferencia de otras oportunidades, para ambas instancias, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó dictámenes propios y sumó el aval de aliados como el PRO y la UCR, lo que les permitió tener el despacho de mayoría.

Por ese motivo, en la oposición querían asegurarse los votos y el quorum antes de convocar a cualquier sesión para, de ese modo, evitar dos triunfos del oficialismo.

Pero el fallo de la Corte que dejó al país sin una ley que limite la venta de tierras en manos de extranjeros precipitó el pedido de la sesión, en el que terminó incluyéndose el DNU 70/23 con el fin de rechazarlo. De ocurrir eso, el decreto perdería vigencia ya que cuenta con el rechazo del Senado.

Lo que vendrá

Los diputados opositores pidieron la sesión para el 15 de octubre para trabajar mejor en el quorum y definir la estrategia a bajar en el recinto. Además, varios legisladores viajarán a Brasil este fin de semana con motivo de las elecciones presidenciales en ese país.

Al mismo tiempo, esta decisión le otorga a la Casa Rosada una chance para captar voluntades a su favor.

Por eso las miradas se posarán sobre los diputados que responden a los gobernadores cercanos a Balcarce 50, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora, quienes confluyen en Provincias Unidas.