Argentina disputará las eliminatorias de Conmebol, pero ya clasificada al Mundial 2030

La Albiceleste, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurados sus boletos a la próxima Copa del Mundo, pero las demás selecciones deberán pelear por cupos limitados

La selección argentina disputará las Eliminatorias de Conmebol con su boleto al Mundial 2030 ya asegurado.

La Conmebol se encuentra en etapa de definición sobre cómo será el formato de competencia de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030 , ya que tanto Argentina como Uruguay y Paraguay tienen asegurada su clasificación como subsedes del torneo. Por eso, según trascendió, las demás siete selecciones deberán pelear por menos cupos .

Si bien la Albiceleste, la Albirroja y la Celeste disputarán las Eliminatorias durante este proceso de cuatro años, lo harán con su boleto ya confirmado y los partidos que disputen no pondrán en peligro su clasificación , pero si sumarían puntos y podrían complicar a quienes deben luchar por un lugar (en caso de ubicarse entre el 1º y 3º puesto clasificarían los siguientes).

De esta manera, con los tres cupos ya entregados, la Conmebol dispondrá solamente de 3,5 plazas para entregar: tres boletos directos y un medio cupo para el repechaje internacional con equipos de las demás confederaciones.

En 2030 se celebrarán los 100 años de la Copa del Mundo , por lo que la Fifa resolvió que Argentina, Uruguay y Paraguay reciban cada una el partido inaugural de su selección , mientras que el resto del Mundial se disputará en Marruecos, España y Portugal .

Las autoridades de la Conmebol deberán resolver el formato de competencia de las Eliminatorias.

La medida fue motivada como un homenaje a la primera edición, la cual se disputó en Sudamérica, más precisamente en Uruguay. Aquella oportunidad, en 1930, tuvo como campeona a la Celeste, que venció a la Argentina en la final disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

>> Leer más: La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Al ser coanfitriones de la Copa del Mundo, los tres seleccionados reciben un boleto directo para asegurar su participación en el certamen, tal como sucedió con Brasil para 2014 (única sede de aquella edición).

La decisión de la Conmebol

A pesar de que todavía deberán realizarse varias reuniones entre los presidentes de las entidades miembro de la Conmebol, la decisión de que los tres clasificados jueguen de igual manera las Eliminatorias estaría motivada principalmente a razones económicas vinculadas con los derechos de televisión, la venta de entradas y la publicidad.

A su vez, los tres seleccionados ya clasificados tendrán la oportunidad de mantener el ritmo de competencia durante los próximos años para llegar en condiciones a la Copa del Mundo.

En caso de confirmarse este formato, el límite de cupos reduciría las posibilidades de los equipos que deberán luchar por un boleto y aumentará la complejidad del certamen. En tanto, la decisión generó cuestionamientos de distintas partes por el peso que podrían tener Argentina, Uruguay y Paraguay frente a los demás.