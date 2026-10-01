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Maxi Rodríguez pidió "sentido común y respeto" tras los disturbios en Newell's

La Fiera lamentó los incidentes posteriores al festejo de Central y pidió que no se generen nuevos incidentes en las tribunas durante el partido con Lanús

1 de octubre 2026 · 13:08hs
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Maxi Rodríguez fue al Coloso durante los Juegos Suramericanos.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Maxi Rodríguez fue al Coloso durante los Juegos Suramericanos.

Los disturbios registrados en la sede principal de Newell's sembraron preocupación no sólo por lo sucedido, sino por lo que puede ocurrir en el próximo encuentro con Lanús por el Torneo Clausura 2026. En ese contexto, Maxi Rodríguez analizó este jueves que faltó "sentido común y respeto" para abordar el conflicto del último martes en el club.

Tal como lo hizo el presidente rojinegro Ignacio Boero en una conferencia de prensa, La Fiera se mostró disconforme con la actuación de la policía adentro de las instalaciones del parque de la Independencia. El ídolo leproso expresó su "tristeza" frente a los incidentes y rechazó que los agentes "entren con tanta violencia", incluyendo el sector de la pensión de los juveniles.

"Más allá de si hay chicos, somos todos seres humanos", manifestó el exjugador de Liverpool y Atlético de Madrid. Así se mostró en sintonía con la reacción de rechazo de quienes se toparon con los policías en el ingreso principal y el sector de parilleros durante la persecución de un grupo de personas que había agredido a simpatizantes canallas.

El pedido de Maxi Rodríguez a los hinchas de Newell's

En segundo lugar, Rodríguez hizo un llamado de atención sobre el riesgo de nuevos disturbios durante el partido de este sábado en el estadio Marcelo Bielsa. Al respecto, manifestó: "Los hinchas de Newell's tenemos que ir a alentar a nuestro equipo, pensar en el en la institución y el escudo".

Maxi Rodríguez publicó un video el jueves primero de octubre de 2026 sobre los disturbios en la cancha de Newell's.

"Que nada nos desenfoque. Hay hacerle ver al mundo lo que es nuestro club", pidió Maxi en vísperas de la visita del Granate. Cabe recordar que el árbitro será Darío Herrera, el mismo que días atrás dirigió a Central y Estudiantes en definición de la Supercopa Internacional 2026.

>> Leer más: El gobierno provincial avaló el ingreso de la policía en Newell's: "Lo mejor es que no tiren piedras"

El exfutbolista de Espanyol de Barcelona dijo que "la cancha tiene que ser una fiesta el sábado". Así intentó transmitir calma para prevenir acciones violentas y eventuales sanciones a la Lepra después de los disturbios vinculados al festejo canalla en el Monumento Nacional a la Bandera.

El ídolo rojinegro destacó que la Lepra "viene dejando el alma" en el campo de juego. Así planteó la necesidad de respaldar al entrenador Frank Darío Kudelka y a los jugadores. En particular, opinó que "los chicos de las inferiores están dando la cara por Newell's". Finalmente, concluyó: "Como dije siempre, tenemos un club de la concha de la lora. Si nos unimos todos y tiramos para adelante, le hacemos sentir el apoyo al equipo".

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