Expertos están "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado

La aeronave, con mayoría de pasajeros israelíes, descendió casi 5.000 metros en un minuto luego de que el copiloto apuñalara al comandante

Expertos en aviación indicaron que el vuelo de FlyDubai que iba a Israel, en el que el copiloto apuñaló al comandante y la aeronave descendió casi 5.000 metros en un minuto, corrió un serio riesgo de estrellarse y se manifestaron "asombrados de que el avión no se desarmara".

Durante el incidente, el avión experimentó un descenso tan extremo que la mayor parte del timón se desprendió de la cola. El expiloto de United Airlines y experto en seguridad de aviación Steve Arroyo dijo que le sorprendió que el avión finalmente pudiera aterrizar de forma segura.

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“Fue un descenso serio y fuerzas aerodinámicas fuertes sobre ese timón para que eso sucediera. Estoy simplemente asombrado de que el avión no se desarmara”, sostuvo Arroyo.

Otro experto en seguridad de aviación, Jeff Guzzetti, dijo que, dada la tasa de descenso, quizá no habría sido posible que el avión se nivelara si hubiera caído por debajo de 10.000 pies. “Es notable que hayan podido salir de esa picada. Lo que los salvó es que quedaba suficiente altitud para recuperarse”, dijo Guzzetti, quien solía investigar accidentes para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos.

En medio del caos, aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubái, el vuelo descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 pies (de 10.000 metros a 5.100 metros) en aproximadamente un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24, que identificó el avión como un Boeing 737 Max 8.

Ataque a 33.000 pies

Todo ocurrió en el vuelo FZ 1073 de este miércoles entre Dubai y Tel Aviv, cuando uno de los pilotos apuñaló al otro. Un pasajero advirtió los gritos y pidió ayuda, y varias personas entraron en la cabina. Dijeron haber visto al atacante intentando destruir los controles.

Mientras forcejeaban con el agresor, un pasajero agarró los controles y tiró hacia arriba, según contó, como alguna vez vio en televisión y las películas. Luego otros miembros de la tripulación se hicieron cargo. FlyDubai dijo que el avión fue controlado por la tripulación de servicio “que desvió y aterrizó el avión de forma segura” en Arabia Saudí.

Otro pasajero dijo que temieron que pudiera haber otro atacante en el avión, así que se distribuyeron varias personas dentro de la aeronave: "Queríamos que, si pasaba algo, pudiéramos simplemente tomar el control”, remarcó.

Israel desplegó aviones de combate en medio de preocupaciones por un posible secuestro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Arabia Saudí arrestó al copiloto, cuya identidad no fue revelada.

Imágenes de video muestran el escenario posterior al forcejeo, con dos hombres en el suelo del avión con heridas sangrantes. El capitán y el primer oficial resultaron heridos, según un comunicado del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdulaziz en Tabuk.

Los pasajeros del vuelo de FlyDubai llegaron el miércoles por la noche a Israel en otro vuelo.

"Valentía extraordinaria"

Netanyahu identificó al comandante indio como Smit Machchhar y destacó su “valentía extraordinaria”. La embajada de India en Arabia Saudí dijo que Machchhar estaba en condición estable.

“A pesar de haber sido apuñalado y gravemente herido, contraatacó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que pasajeros y tripulación dominaran al agresor, evitando un desastre catastrófico en pleno vuelo”, comentó Netanyahu en redes sociales.

Entre los pasajeros que intervinieron había miembros de las fuerzas de seguridad israelíes y agentes de seguridad a bordo, según trascendió.