Central y Newell's tienen definido cuándo se enfrentarán por las semifinales de la Copa Santa Fe

Luego del choque de hace unos días por el clásico de Reserva, canallas y leprosos volverán a medirse en cancha neutral por el torneo provincial.

Tras más de diez años se vuelve a dar el clásico rosarino en la Copa Santa Fe

Central y Newell’s volverán a enfrentarse por un partido de eliminación directa. Las reservas de ambos equipos se medirán este sábado 17 de octubre a las 16 por las semifinales de la Copa Santa Fe 2026.

El encuentro se disputará en el estadio José Martín Olaeta , cancha de Argentino de Rosario, y definirá al segundo finalista del certamen provincial.

Hace tan solo unos días, leprosos y canallas se enfrentaron por el clásico de Reserva en Bella Vista, donde los rojinegros consiguieron una contundente victoria por 3-0.

Por el momento, se especula con la presencia de público de ambas parcialidades . Sin embargo, todavía no se confirmó cuántas entradas recibirá cada club ni cuándo comenzará la venta.

El ganador del clásico avanzará a la final de la Copa Santa Fe 2026, donde ya espera Atlético Tostado. El equipo derrotó a 9 de Julio de Rafaela en la otra semifinal y consiguió su lugar en la definición.

Newell’s consiguió la clasificación a las semifinales después de derrotar 1-0 a Timbuense con la anotación de Ivo Pavicich. Central, por su parte, superó 1-0 a Los Andes de Alcorta gracias al gol de Santiago Segovia en la ronda previa.

>> Leer más: El gobierno provincial avaló el ingreso de la policía en Newell's: "Lo mejor es que no tiren piedras"

El último antecedente entre ambos por la Copa Santa Fe

El partido más reciente entre Central y Newell’s por la competencia provincial corresponde al julio de 2016, cuando se enfrentaron por los cuartos de final de dicha edición.

Aquella serie terminó empatada 0-0, tanto la ida como la vuelta, y se definió mediante tiros penales. La Lepra se quedó con la clasificación y avanzó a las semifinales. Los dos equipos también disputaron aquella serie con sus divisiones de Reserva. Por aquel entonces, Leonardo Fernández dirigía al Canalla y Juan Pablo Vojvoda estaba al mando de la Lepra.

Las formaciones de ambos clubes en el encuentro de 2016 fueron:

Central: Jeremías Ledesma; Nicolás Giménez, Fernando Alarcón, Renzo Alfani y Nahuel Gómez; Félix Banega, Matías Mansilla, Diego Becker y Malcon Pilone; Joel Reinoso y Maximiliano Lovera.

Newell’s: Ezequiel Unsain; Lionel Monzón, Maximiliano Pollacchi, Lisandro Martínez y Milton Valenzuela; Braian Rivero, Jalil Elías, Emiliano Franco y Rodolfo Rotondi; Milton Treppo y Matías Tissera.