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Central y Newell's tienen definido cuándo se enfrentarán por las semifinales de la Copa Santa Fe

Luego del choque de hace unos días por el clásico de Reserva, canallas y leprosos volverán a medirse en cancha neutral por el torneo provincial.

1 de octubre 2026 · 14:37hs
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Tras más de diez años se vuelve a dar el clásico rosarino en la Copa Santa Fe

Marcelo Bustamante

Tras más de diez años se vuelve a dar el clásico rosarino en la Copa Santa Fe

Central y Newell’s volverán a enfrentarse por un partido de eliminación directa. Las reservas de ambos equipos se medirán este sábado 17 de octubre a las 16 por las semifinales de la Copa Santa Fe 2026.

El encuentro se disputará en el estadio José Martín Olaeta, cancha de Argentino de Rosario, y definirá al segundo finalista del certamen provincial.

Hace tan solo unos días, leprosos y canallas se enfrentaron por el clásico de Reserva en Bella Vista, donde los rojinegros consiguieron una contundente victoria por 3-0.

Por el momento, se especula con la presencia de público de ambas parcialidades. Sin embargo, todavía no se confirmó cuántas entradas recibirá cada club ni cuándo comenzará la venta.

El ganador del clásico avanzará a la final de la Copa Santa Fe 2026, donde ya espera Atlético Tostado. El equipo derrotó a 9 de Julio de Rafaela en la otra semifinal y consiguió su lugar en la definición.

Newell’s consiguió la clasificación a las semifinales después de derrotar 1-0 a Timbuense con la anotación de Ivo Pavicich. Central, por su parte, superó 1-0 a Los Andes de Alcorta gracias al gol de Santiago Segovia en la ronda previa.

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El último antecedente entre ambos por la Copa Santa Fe

El partido más reciente entre Central y Newell’s por la competencia provincial corresponde al julio de 2016, cuando se enfrentaron por los cuartos de final de dicha edición.

Aquella serie terminó empatada 0-0, tanto la ida como la vuelta, y se definió mediante tiros penales. La Lepra se quedó con la clasificación y avanzó a las semifinales. Los dos equipos también disputaron aquella serie con sus divisiones de Reserva. Por aquel entonces, Leonardo Fernández dirigía al Canalla y Juan Pablo Vojvoda estaba al mando de la Lepra.

Las formaciones de ambos clubes en el encuentro de 2016 fueron:

Central: Jeremías Ledesma; Nicolás Giménez, Fernando Alarcón, Renzo Alfani y Nahuel Gómez; Félix Banega, Matías Mansilla, Diego Becker y Malcon Pilone; Joel Reinoso y Maximiliano Lovera.

Newell’s: Ezequiel Unsain; Lionel Monzón, Maximiliano Pollacchi, Lisandro Martínez y Milton Valenzuela; Braian Rivero, Jalil Elías, Emiliano Franco y Rodolfo Rotondi; Milton Treppo y Matías Tissera.

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