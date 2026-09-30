Un avión que iba a Israel aterrizó de emergencia tras el ataque de un piloto a otro

El vuelo FZ1073 que había salido de Dubai tuvo que desviar su ruta hacia Tabuk. Quienes comandaban las nave fueron hospitalizados, los pasajeros están bien de salud

El momento del aterrizaje del avión de FlyDubai en Arabia Saudita

Un avión que viajaba desde Dubái hacia Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita, después de que se registrara un incidente violento entre quienes comandaban la nave. Según versiones extraoficiales, el copiloto atacó con un cuchillo al piloto en plena cabina de mando. Ambos fueron trasladados al hospital con heridas , según un comunicado de Cluster2, la principal compañía de aviación de Arabia Saudita. Los pasajeros recibieron atención médica en la terminal del aeropuerto pero se encontraban fuera de peligro.

El vuelo FZ1073 tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, pero debió desviar su recorrido hacia territorio saudí. Un violento episodio registrado en la cabina activó los protocolos de seguridad israelíes ante la posibilidad de un secuestro o una toma de control de la aeronave.

Habían pasado dos horas y media desde que habían comenzado viaje, cuando la aeronave descendió de manera abrupta desde los 33.000 hasta los 17.000 pies en apenas un minuto , según los registros del sitio especializado FlightRadar24. Luego, el avión realizó un recorrido irregular cerca de la frontera con Jordania y finalmente aterrizó en Tabuk, aproximadamente una hora después.

Durante el vuelo se emitieron señales de emergencia que encendieron las alarmas en Israel. La aeronave transmitió el código 7700, que indica una emergencia general, y algunos registros también mostraron el código 7500, utilizado para alertar sobre una posible interferencia ilícita o secuestro. Las autoridades israelíes activaron entonces sus protocolos de seguridad. Tras el episodio, las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron el despliegue de aviones de combate, mientras el gobierno convocó una reunión de urgencia.

Un incidente en la cabina

Las autoridades israelíes creyeron inicialmente que el incidente de Flydubai podría haber sido “un intento de atentado terrorista”, según declaró a CNN una fuente israelí familiarizada con la situación.

Tras el incidente en la cabina, los pasajeros y miembros de la tripulación habrían intervenido para controlar la situación y permitir que la aeronave continuara su recorrido hasta un aeropuerto seguro.

Al llegar a Tabuk, un amplio operativo de seguridad rodeó el avión para garantizar el perímetro. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que la situación quedó bajo control minutos después del aterrizaje.

WATCH: Passengers aboard flight FZ1073 apprehend Omani stabbing suspect and give first aid to pilot who was stabbed pic.twitter.com/4t0E7XwpvC — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) September 30, 2026

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Qué dijeron los pasajeros del avión

En redes sociales, comenzaron a circular videos registrados dentro de la aeronave. En uno de ellos, un pasajero con una herida sangrante en la cabeza afirmó que había ocurrido un intento de secuestro.

"Estamos aquí, estamos en medio del secuestro de un avión", expresó en la grabación. Luego sostuvo que los pasajeros habían reducido a los presuntos agresores y que el avión se dirigía hacia Tabuk.

Otro pasajero relató que la aeronave aterrizó en Arabia Saudita después de un incidente con un supuesto atacante. También afirmó que había un piloto gravemente herido y describió manchas de sangre dentro del avión.

Bloodied passengers describe storming cockpit to subdue Omani co-pilot suspected of trying to crash Israel-bound jet; captain wounded, both pilots hospitalized in Saudi Arabiahttps://t.co/LPYEf4cTqR



By: Roy Rubinstein, Itamar Eichner, Elisha Ben Kimon#Israel #BreakingNews… pic.twitter.com/uOBnihTXfc — Ynet Global (@ynetnews) September 30, 2026

Pasajeros citados por Channel 12 aseguraron que escucharon gritos en la parte delantera de la aeronave y que percibieron un descenso brusco antes del aterrizaje. También señalaron que las fuerzas de seguridad saudíes rodearon el avión cuando llegó a Tabuk.

Uri, uno de los pasajeros, contó al medio israelí Walla su versión sobre lo ocurrido dentro de la aeronave: "Probablemente fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a tomar el control hasta que lograron aterrizar el avión". Antes, había señalado: "El piloto intentó suicidarse con nosotros".

Según Channel 12, se trataba de un equipo de pilotos vestidos de civil. Otro pasajero afirmó que el piloto apuñalado se encontraba en estado crítico y que un dentista israelí que viajaba a bordo lo asistió.

Moments of panic on the plane pic.twitter.com/AeM8JWukrT — Amit Segal (@AmitSegal) September 30, 2026

Flydubai confirmó el desvío del vuelo y aseguró que todos los pasajeros se encuentran a salvo. La compañía también informó que sus equipos colaboran con las autoridades que investigan el episodio.

La aerolínea no precisó de inmediato cuál fue la causa de la agresión dentro de la cabina ni confirmó oficialmente todos los detalles que difundieron los pasajeros.

Las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas del incidente, entre ellas el origen de las señales de emergencia, la identidad de la persona que protagonizó el altercado y las lesiones que sufrió el piloto.