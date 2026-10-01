Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

La expareja de Joel N. denunció que fue hostigada durante meses, antes y después de la separación. El ataque dañó el 13% de la superficie de su cuerpo

Un hombre de 30 años quedó bajo prisión preventiva este miércoles por un intento de femicidio en la zona noroeste de Rosario . En la primera audiencia de la causa, la fiscal lo imputó por prender fuego a su expareja y advirtió que la agresión se dio en un marco de violencia psicológica , además de acciones verbales y físicas.

Joel N. fue detenido el último viernes por la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de la denuncia de una mujer internada con quemaduras en el Hospital Centenario . Voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) remarcaron que la vida de la paciente corrió serio peligro y se salvó gracias a la rápida asistencia en el nosocomio provincial.

Según fuentes oficiales, el ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 20 de septiembre en pasaje Los Cardos al 700 bis . A partir del aviso de la policía, la fiscal Paula Barros estableció que el sospechoso actuó en un contexto de violencia de género previo a la ruptura del vínculo.

Para la funcionaria a cargo de la investigación, el intento de femicidio no fue un episodio aislado. Antes y después de la separación, el detenido hostigó a la denunciante y trató de controlarla.

La mujer de 42 años ya llevaba varios meses viviendo sola en la casa que había compartido con su expareja. En ese marco, Joel N. fue a buscarla pasada la medianoche. Aunque ella no quiso abrirle la puerta, finalmente pudo ingresar y comenzó a discutir.

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De acuerdo a la hipótesis del MPA, el acusado prendió fuego el cuerpo de la víctima con alcohol para matarla. Cinco días después de la agresión, la PDI allanó la vivienda y secuestró botellas con líquido inflamable, entre otros elementos que fueron presentados como evidencia ante la jueza Melania Carrara.

La paciente atendida en el Hospital Centenario sufrió quemaduras superficiales y de segundo grado que afectaron el 13,5 % de la superficie corporal. Los médicos la atendieron a las 2.24 de la mañana del 20 de septiembre y la internaron en la unidad de terapia intermedia tras las primeras curaciones. Pasada más de una semana desde el ataque, la Justicia provincial dispuso que su expareja permanezca en la cárcel para continuar investigando el episodio.