Cómo hacer hummus de garbanzos: receta simple y casera El hummus es un acompañamiento ideal para picadas y entradas. Sano y liviano, combina con todo y es una gran adición a la mesa. El paso a paso para hacerlo en casa 1 de octubre 2026 · 15:35hs

La receta de hummus de garbanzos es rápida y sencilla

Uno de los grandes regalos culinarios de la cultura árabe es el hummus, una pasta de garbanzos suave y deliciosa que se condimenta con diversas especias y sirve para acompañar cualquier plato. Y si bien en el mercado es fácil encontrarse con algunos preparados, no hay nada como el sabor de la comida casera. Por eso, vale conocer la receta de hummus para prepararlo a gusto en casa y dejar de lado los conservantes.

En cualquier entrada o picada, el hummus de garbanzo puede convertirse en el alimento que le de un toque distintivo. Normalmente se lo recomienda combinar con pan árabe, pero lo cierto es que va bien con cualquier pan, galleta, grisín o alimento.

Además, su preparación consta de pocos pasos y es realmente sencilla. Dedicando un ratito, se puede hacer una pasta de garbanzos deliciosa. Y si sobra, se puede guardar tranquilamente en la heladera por unos días.

Ingredientes para hacer hummus de garbanzos Cada cocinero puede darle al hummus el sabor que prefiera, pero para una pasta bien sabrosa se recomienda utilizar: Para la base: 1 taza de garbanzos cocidos (puede ser una lata)

1 o 2 dientes de ajo (depende el gusto)

3 cdas. de jugo de limón

3 cdas. de agua Para condimentar: 2 cdas. de tahini (También se pueden usar 2 cdas. de semillas de sésamo tostadas)

1 cdta. de comino

3 cdas. de aceite de oliva (más extra para servir)

Sal

Pimienta

Pimentón >>Leer más: Cómo hacer chipá sin mandioca: receta sencilla para cocinar en casa Cómo hacer hummus casero: paso a paso Colocar en la procesadora o minipimer todos los ingredientes menos el agua: garbanzos cocidos, ajos, jugo de limón, tahini o sésamo, comino, sal, pimienta y aceite de oliva. Triturar e ir agregando agua hasta lograr la consistencia deseada. El tradicional debe quedar como una pasta suave, pero eso es a gusto. Servir con aceite de oliva y pimentón por encima.