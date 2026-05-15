La frase intimidatoria del presidente de River antes de enfrentar a Central en el Monumental "Va a haber 15 millones de personas de River atentas, con la guardia alta", dijo Stéfano Di Carlo, en la previa de la semifinal del sábado por las semifinales del torneo Apertura Por Lucas Vitantonio 15 de mayo 2026 · 17:43hs

El presidente de River Stéfano Di Carlo, el DT Eduardo Coudet y Enzo Francescoli.

No es la palabra de un barra y mucho menos de un hincha de a pie. Es, lamentablemente, la frase de una de las máximas autoridades del fútbol argentino. Todo muy triste y más que nada endulzando los oídos de los hinchas propios, más que bregando porque se juegue un partidazo de fútbol como el que prometen este sábado, a las 19.30, Central y River por la semifinal del Apertura en el estadio Monumental.

Aquí el concepto bien tribunero y abriendo el paraguas. "Hay que estar atentos. Esto es un bloque, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos, siempre ha sido así. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los 15 millones de hinchas que tiene River. Acá va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha, con la guardia alta. Esperemos que salga todo bien porque obviamente va a ser lo mejor para todos", manifestó el mismísimo presidente de River, Stéfano Di Carlo, en charla con el programa "Y ya lo ve", del canal de streaming Love/ST.

"La guardia alta" En River y desde Núñez ya abrieron el paraguas para meter pimienta en la previa del duelo con Central y hasta condicionar al árbitro Nicolás Ramírez. "Hay que estar con la guardia alta", declaró su presidente, Stéfano Di Carlo, recordando frase patentada por Marcelo Gallardo en su primera etapa en el club.

Central y River, promesa de buen espectáculo Central y River tienen jugadores y planteles para armar un gran partido, y que gane el que mejor haga las cosas dentro dentro de la cancha. Lo que no está bueno desde el rol institucional es predisponer a los hinchas a ver "cosas raras" antes de que empiece a rodar la pelota. >> Leer más: Central-Racing: detrás de las acusaciones y las palabras altisonantes, solo cuentan los hechos Incluso River no puede acusar a nadie de recibir "beneficios". Ojalá salga un juego entretenido y que gane el mejor. La guardia alta es para el boxeo, para el fútbol siempre la pelota al pie y el pase al compañero.