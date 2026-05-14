Encontraron un cuerpo en el monte de Celulosa y buscan confirmar si se trata de Benjamín

El adolescente de 19 años está desaparecido desde la medianoche del viernes. Hubo un amplio operativo policial, incidentes y agredieron a medios de prensa

Personal policial confirmó el hallazgo en la noche de este jueves de un cuerpo sin vida en el monte lindero a Celulosa Argentina, en el límite entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, en el área donde familiares y amigos buscaban a Benjamín Scerra, el adolescente de 19 años que está desaparecido desde la medianoche del viernes.

Un llamado a la Central 911 dio cuenta del hallazgo de un vigilador, quien se habría topado con un cuerpo sin vida en la zona conocida como monte de Celulosa, muy cerca de Bajada El Espinillo. Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron la presencia de una persona fallecida.

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Los investigadores ahora se abocaban a la identificación del cuerpo. El fiscal Carlos Covani ordenó que se constituya el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PID) en el lugar y se dio intervención a la fiscal Agustina Eiris, de la unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.

Un menor de edad fue demorado por personal policial, pero no se confirmó de qué manera la detención estaría relacionada con el hecho.

Momentos de tensión se vivieron en la noche de este jueves en Bajada El Espinillo, cuando familiares y amigos de Benjamín se dirigieron al lugar luego de difundirse distintos rumores que vinculaban al joven desaparecido con el barrio.

El grupo se dirigió directamente a la vivienda de un hombre en particular, que no se encontraba en su casa, e incendió un utilitario Renault Kangoo, propiedad del hermano de la persona sindicada como responsable.

En medio de los disturbios y un ambiente muy hostil, los equipos periodísticos de los canales Telefé Rosario y El Tres fueron agredidos.

La desaparición de Benjamín

Benjamín Scerra, de 19 años, salió el viernes a la medianoche de su casa y no regresó. Le avisó a su papá, Félix, que iba a acompañar a su amigo Kevin hasta su casa, en un recorrido de unos 300 metros. Kevin llegó a su casa, pero Benjamín nunca regresó.

En plena madrugada Félix se despertó y advirtió la ausencia de su hijo. Intentó comunicarse, pero el teléfono del adolescente ya estaba fuera de servicio.

Félix intentó desde el sábado hacer la denuncia por la desaparición de su hijo, pero recién pudo radicarla el lunes.