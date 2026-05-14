La Capital | Ovación | Central

La semi entre River y Central del sábado en el Monumental ya tiene árbitro designado

El elegido es Nicolás Ramírez, que dirigió una sola vez al Canalla en el torneo y fue en Arroyito, con triunfo para el equipo de Almirón con un doblete de Veliz

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de mayo 2026 · 16:12hs
Nicolás Ramírez será el encargado de controlar el juego entre River y Central

Nicolás Ramírez será el encargado de controlar el juego entre River y Central, por una de las semifinales del torneo.

La Liga profesional dio a conocer los árbitros para los dos partidos correspondientes a las semifinales del torneo Apertura y el juez que estará el próximo sábado en el Monumental en el encuentro entre River y Central es Nicolás Ramírez.

Fue mucha la expectativa que se había generado en relación a los árbitros para esta llave de semifinales, sobre todo el del partido entre el River del Chacho Coudet y el Central de Jorge Almirón.

Por supuesto esa expectativa se dio después de lo que sucedió en el encuentro entre Central y Racing, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final, en el que el árbitro Darío Herrera expulsó a dos jugadores de la Academia de Avellaneda.

Un expresidente de River calentó la previa

Es más, uno de los personajes del fútbol que de inmediato se encargó de calentar la previa fue el expresidente de River Rodolfo D'Onofio, quien dijo que para el partido del sábado había que tener la "guardia alta".

>>Leer más: Central despachó a Racing con corazón y fútbol, mostró chapa de candidato y se metió en la semifinal

A priori, la designación de Ramírez fue por consenso, por lo que tanto en River como en Central su designación no generó ninguna suspicacia.

VelizVB
Alejo Veliz marcó un doblete en el único que partido que Ramírez dirigió a Central en este torneo Apertura.

Alejo Veliz marcó un doblete en el único que partido que Ramírez dirigió a Central en este torneo Apertura.

El único de Ramírez con Central en este torneo

En lo que va del torneo Apertura, Ramírez dirigió una sola vez a Central. Fue en la fecha 13, cuando el equipo de Almirón derrotó por 2 a 1, en el Gigante de Arroyito a Atlético Tucumán, con un doblete de Alejo Veliz.

Ramírez tiene ya muchos partidos dirigiendo a Central, pero en Arroyito el que más recuerdan es el de la final de la Copa de la Liga 2023, en Santiago del Estero, cuando el equipo de Miguel Ángel Russo se coronó campeón frente a Platense.

Quiénes serán sus colaboradores

Ramírez tendrá como colaboradores a: Juan Pablo Belatti (asistente 1), Pablo González (asistente 2) y Bruno Amiconi (cuarto árbitro). En tanto, el VAR estará a cargo de Silvio Trucco, mientras que el AVAR será Laura Fortunato.

El otro partido semifinales se jugará el domingo, a las 17, en La Paternal entre Argentinos Juniors y Belgrano y el árbitro será el rosarino Nazareno Arasa. Tendrá como colaboradores a: Gabriel Chade (asistente 1), Cristian navarro (asistente 2) y Andrés Gariano (cuarto árbitro). En el VAR estará Lucas Novelli y el AVAR será Gastón Suárez.

Noticias relacionadas
River y Central se enfrentarán por las semifinales del Apertura en el Monumental.

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rodolfo Donofrio fue presidente del Millonario entre 2013 y 2021

Un expresidente de River picanteó la previa de la cita ante Central: "Guardia alta el sábado"

El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta, sostuvo Ángel Di María.

Di María: "Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club"

Federico Cantizano, papá de Gío, tiene el tatuaje de Di María en la pierna y Fideo se lo firmó.

"No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Sos un fantasma: el caliente cruce de Copetti con un ex-Newells tras la victoria de Central

"Sos un fantasma": el caliente cruce de Copetti con un ex-Newell's tras la victoria de Central

Lo último

Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas

Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas

Un nuevo relevamiento expone un escenario de incertidumbre para los comercios de la ciudad, fuertemente golpeados por la contracción de la demanda y el aumento de los costos fijos.
Alerta en los comercios de Rosario: 7 de cada 10 locales reportan caídas en sus ventas
Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer lo negó y demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer lo negó y demandará por la difusión de su foto

Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte
La Ciudad

Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos para echarla de su casa
Policiales

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos para echarla de su casa

Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar
La Ciudad

Licencia de motos en Santa Fe: desde el lunes habrá un examen más estricto para poder manejar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Sos un fantasma: el caliente cruce de Copetti con un ex-Newells tras la victoria de Central

"Sos un fantasma": el caliente cruce de Copetti con un ex-Newell's tras la victoria de Central

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Ovación
Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: Han robado toda la vida
Ovación

Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: "Han robado toda la vida"

Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: Han robado toda la vida

Komar no se calló y recordó fallos que favorecieron a River y Racing: "Han robado toda la vida"

Cuándo jugará la selección argentina sus partidos del Mundial

Cuándo jugará la selección argentina sus partidos del Mundial

La semi entre River y Central del sábado en el Monumental ya tiene árbitro designado

La semi entre River y Central del sábado en el Monumental ya tiene árbitro designado

Policiales
Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos para echarla de su casa

Pesadilla en Funes City: denuncia que sus vecinos la acosan con líquidos tóxicos para echarla de su casa

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez

Ataque incendiario y trapo con mensaje mafioso en una escuela de Villa Gobernador Gálvez

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus legítimos dueños

Casas usurpadas por narcos: dos fueron derribadas y otra restituida a sus legítimos dueños

La Ciudad
Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura
La Ciudad

Santa Fe tendrá su ley de mecenazgo para financiar proyectos de artes y cultura

La deuda de Nación con Rosario por el impuesto a la nafta ya supera los $261 mil millones

La deuda de Nación con Rosario por el impuesto a la nafta ya supera los $261 mil millones

Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer lo negó y demandará por la difusión de su foto

¿Sexo en un vuelo a Rosario?: la mujer lo negó y demandará por la difusión de su foto

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos
Policiales

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán
POLICIALES

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros
La Ciudad

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Cuándo se cobra el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?
Economía

Cuándo se cobra el medio aguinaldo de junio: ¿cambia algo con la reforma laboral?

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur
La Ciudad

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Por qué cambiaron el nombre del síndrome de ovario poliquístico

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Por qué cambiaron el nombre del síndrome de ovario poliquístico

Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años
La Ciudad

Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años

Un centro de día al borde del cierre: Si no pagan, en agosto cerramos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un centro de día al borde del cierre: "Si no pagan, en agosto cerramos"

Provincias Unidas afina proyectos que junten a halcones y palomas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas afina proyectos que junten a halcones y palomas

Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido
Economía

Jan de Nul ganó la licitación del Puerto de Buenos Aires y dejó lejos a un rival conocido

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses
Salud

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Una diputada provincial protagonizó un choque en la zona oeste de Rosario

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia
Policiales

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía
La Ciudad

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores
Información General

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Patricio Pron presenta en Rosario En todo hay una grieta y por ella entra la luz
Cultura

Patricio Pron presenta en Rosario "En todo hay una grieta y por ella entra la luz"

Una maceta cayó desde un edificio en el centro de Rosario e hirió a una mujer
La Ciudad

Una maceta cayó desde un edificio en el centro de Rosario e hirió a una mujer

Tras el incendio, una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa
La Región

Tras el incendio, una de las líneas de extracción de Vicentin ya está operativa

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso
La Ciudad

Cómo sigue el estado de salud del hombre que cayó desde un cuarto piso