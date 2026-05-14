La semi entre River y Central del sábado en el Monumental ya tiene árbitro designado

El elegido es Nicolás Ramírez, que dirigió una sola vez al Canalla en el torneo y fue en Arroyito, con triunfo para el equipo de Almirón con un doblete de Veliz

Nicolás Ramírez será el encargado de controlar el juego entre River y Central, por una de las semifinales del torneo.

La Liga profesional dio a conocer los árbitros para los dos partidos correspondientes a las semifinales del torneo Apertura y el juez que estará el próximo sábado en el Monumental en el encuentro entre River y Central es Nicolás Ramírez .

Fue mucha la expectativa que se había generado en relación a los árbitros para esta llave de semifinales, sobre todo el del partido entre el River del Chacho Coudet y el Central de Jorge Almirón.

Por supuesto esa expectativa se dio después de lo que sucedió en el encuentro entre Central y Racing, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final, en el que el árbitro Darío Herrera expulsó a dos jugadores de la Academia de Avellaneda.

Es más, uno de los personajes del fútbol que de inmediato se encargó de calentar la previa fue el expresidente de River Rodolfo D'Onofio, quien dijo que para el partido del sábado había que tener la "guardia alta".

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A priori, la designación de Ramírez fue por consenso, por lo que tanto en River como en Central su designación no generó ninguna suspicacia.

VelizVB Alejo Veliz marcó un doblete en el único que partido que Ramírez dirigió a Central en este torneo Apertura. Virginia Benedetto / La Capital

El único de Ramírez con Central en este torneo

En lo que va del torneo Apertura, Ramírez dirigió una sola vez a Central. Fue en la fecha 13, cuando el equipo de Almirón derrotó por 2 a 1, en el Gigante de Arroyito a Atlético Tucumán, con un doblete de Alejo Veliz.

Ramírez tiene ya muchos partidos dirigiendo a Central, pero en Arroyito el que más recuerdan es el de la final de la Copa de la Liga 2023, en Santiago del Estero, cuando el equipo de Miguel Ángel Russo se coronó campeón frente a Platense.

Quiénes serán sus colaboradores

Ramírez tendrá como colaboradores a: Juan Pablo Belatti (asistente 1), Pablo González (asistente 2) y Bruno Amiconi (cuarto árbitro). En tanto, el VAR estará a cargo de Silvio Trucco, mientras que el AVAR será Laura Fortunato.

El otro partido semifinales se jugará el domingo, a las 17, en La Paternal entre Argentinos Juniors y Belgrano y el árbitro será el rosarino Nazareno Arasa. Tendrá como colaboradores a: Gabriel Chade (asistente 1), Cristian navarro (asistente 2) y Andrés Gariano (cuarto árbitro). En el VAR estará Lucas Novelli y el AVAR será Gastón Suárez.