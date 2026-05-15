Top 14 de la Urba: buena chance de Atlético del Rosario para afirmarse

Después de su primer triunfo de local, Plaza visita a Belgrano que marcha penúltimo con el objetivo de alejarse del fondo y empezar a pelear arriba en el Top 14

Atlético del Rosario en acción en el Pasaje Gould. Viene de ganar en la última fecha de local y ahora va por Belgrano en la 8ª fecha del Top 14.

Este sábado se pondrá en marcha la 8ª fecha del Top 14 de la Urba , donde también está en juego la Copa Banco Macro. Estimulados por el categórico triunfo conseguido hace una semana en el pasaje Gould, Atlético del Rosario (7º, 15 puntos) visitará desde las 15.30 a Belgrano Athletic (12º, 10 puntos) en Virrey del Pino en un nuevo choque de fundadores de la UAR.

Plaza viene de ganarle a Buenos Aires con contundencia en casa 59 a 28, en lo que fue el primer triunfo de local tras dos derrotas, ante Regatas y CASI. Mientras que de visitante había vencido a La Plata en el debut y a Los Matreros, y perdió con Los Tilos y CUBA.

Por eso ahora Atlético del Rosario buscará empezar una senda positiva que lo lleve a mejores posiciones, sobre todo para despegarse rápido de abajo. En ese sentido el partido es importante porque Belgrano, como Buenos Aires y Los Tilos, ocupan la penúltima posición, mientras que La Plata es último.

Hoy está de la mitad para arriba de la tabla en un torneo irregular , así que puede acomodarse a medida que logre consistencia.

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El 15 de Atlético del Rosario

Y para el encuentro, Atlético del Rosario formará con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Santiago Vitola, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero, Martín Elías.

Uno de los encuentros destacados de la fecha será el que protagonicen Alumni (16) e Hindú (28), partido en que local buscará descontarle a uno de los líderes. El otro, CASI (28), visita a CUBA (14).

Además, se enfrentarán Newman (27) v. La Plata (10), SIC (27) v. Regatas Bella Vista (20), Buenos Aires (10) v. Los Tilos (10) y Champagnat (12) v. Los Matreros (13).