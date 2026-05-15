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De Paul reveló el "plan de entrenamiento diferenciado" que tienen con Messi para el Mundial

El mediocampista de la selección argentina confesó que entrena junto al rosarino y consideró que "llega mejor" a esta Copa del Mundo

15 de mayo 2026 · 13:14hs
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De Paul confesó que entrena doble turno con Messi en la previa del Mundial.

Foto: @argentina

De Paul confesó que entrena doble turno con Messi en la previa del Mundial.

El Mundial exige mucho a los futbolistas, quienes en su mayoría llegan a la máxima cita del fútbol apenas unos días después de finalizar la temporada, principalmente los que juegan en las ligas europeas. Por su parte, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos en Inter Miami de la MLS, buscan ponerse a punto físicamente para la selección argentina.

A menos de un mes para el comienzo de la Copa del Mundo, ambos jugadores se encuentran en pleno campeonato en Estados Unidos y finalizarán la actividad el domingo 24 de mayo. Mientras tanto, el mediocampista confesó que realiza una “preparación especial” junto al capitán argentino para alcanzar el máximo rendimiento en la cita mundialista.

“Hablo mucho con Leo del Mundial, de la ilusión que tenemos. Desde hace dos o tres meses nos preparamos para eso con un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club”, reveló De Paul durante una entrevista con el Pollo Álvarez.

Partido
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El entrenamiento de Messi y De Paul para el Mundial

Los dos campeones del mundo, referentes de la selección argentina, reconocen que deben dar un salto de calidad desde el aspecto físico para alcanzar su máximo rendimiento en la Copa del Mundo, por lo que se anticiparon e iniciaron trabajos específicos de contraturno en Miami.

“Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera, tenemos un doble turno que nos lo propusimos y tenemos nuestro profe, ahí le damos y venimos bien. Es un trabajo aparte del club pensando en el Mundial”, explicó De Paul durante la nota.

El jugador surgido en Racing destacó sobre Messi: “Él también me motiva a mí, pasa que él es más lineal que yo. Yo soy más de estar arriba y abajo, entonces tengo muchos momentos bajos y él me ayuda. Cuando voy a la baja, voy a la baja. Él es lineal, mantiene una línea. Nos complementamos bien”.

El volante llegó a Inter Miami a mediados de 2025 para jugar junto a su compañero de la selección. Apenas unos meses después, se coronó campeón de la MLS siendo una de las figuras y anotando un tanto en el partido definitorio ante Vancouver Whitecaps.

Se palpita la Copa del Mundo

No vivís sin pensar en la Copa del Mundo, cada vez que está más cerca, los pensamientos se vienen a la cabeza muchas más veces. Se convive con los miedos, incertidumbre, alegría y un montón de cosas que te llevan a la Copa del Mundo”, resaltó De Paul en relación a sus expectativas.

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A semanas de que Lionel Scaloni entregue la convocatoria de 26 futbolistas, el mediocampista agregó: “Yo, manija y con mucha ilusión, creo que la selección va a ser protagonista otra vez. Veo en mis compañeros un convencimiento y hambre de que siga sucediendo. El equipo está superpredispuesto a dejar todo lo que tiene”.

En cuanto a las críticas por su traspaso a la MLS antes del Mundial, De Paul aclaró que “son opiniones respetables porque hablan de fútbol”, pero insistió en que “lo más importante” para su carrera “es jugar”, y valoró: “A un año y medio de la Copa del Mundo, me propuse jugar. Y se me está dando, juego cada tres días y no tuve lesiones. Llego hasta mejor que en otros momentos”.

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