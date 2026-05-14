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Coudet palpitó el choque ante Central: las figuras que recupera River y las polémicas arbitrales

El entrenador millonario vivirá un partido especial en las semifinales del Torneo Apertura y le escapó a las polémicas sobre el arbitraje

14 de mayo 2026 · 14:30hs
El Chacho Coudet recibió buenas y malas noticias antes del choque ante Central.

El Chacho Coudet recibió buenas y malas noticias antes del choque ante Central.

Eduardo Coudet tendrá un partido especial el próximo sábado cuando River reciba a Rosario Central por las semifinales del Torneo Apertura, por un lugar en la final. El Chacho logró recuperar a un equipo golpeado y se ilusiona con el título, pero enfrente tendrá a su exclub, en el que siempre fue ovacionado.

Tras la victoria 2-0 del Millonario sobre Gimnasia, el entrenador brindó una conferencia de prensa en la que dio detalles del estado físico de varios de sus jugadores, así como también fue consultado por las polémicas del partido del Canalla ante Racing en Arroyito.

“Hemos dejado buenas sensaciones. En cada partido, tratamos de vernos mejor. Es un desgaste físico muy importante y se hace difícil. Hay que seguir trabajando en estos días en la recuperación y prepararnos para el sábado”, afirmó el DT, y agregó: “Tratamos de tener buenas actuaciones y que la gente se vaya contenta”.

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El Chacho Coudet tendrá a Central enfrente. River derrotó a Gimnasia y clasificó.

El Chacho Coudet tendrá a Central enfrente. River derrotó a Gimnasia y clasificó.

>> Leer más: Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

En un lapso de la conferencia, un periodista le consultó a Coudet sobre el arbitraje de Darío Herrera en el duelo Central-Racing, pero el entrenador millonario fue cauteloso y respondió: “La verdad es que hay que llegar de la mejor manera, pensar el partido que podemos hacer. Tenemos un rival muy difícil enfrente. Tratamos de seguir mejorando en lo futbolístico. Es lo único que nos pasa por la cabeza en este momento”.

River recupera a dos campeones del mundo

El duelo ante el Lobo encendió las alarmas en Núñez por el estado físico de dos jugadores de la selección argentina y campeones del mundo: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Si bien Montiel había sido confirmado como titular, durante el precalentamiento del partido, sufrió una sobrecarga que no le permitió jugar ante Gimnasia, mientras que Acuña mostró dificultades físicas y fue reemplazado a los 33 minutos del primer tiempo por precaución.

“Marcos me dijo que estaba contracturado pero terminaba el primer tiempo. Lo de Cachete, estaba sobrecargado, un poco duro. No quiero ser determinante, pero ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante. Preferimos no correr un riesgo innecesario. Es lo más lógico. El comentario del doctor es que ninguno de los dos tiene algo importante”, confirmó el Chacho, por lo que el cuerpo técnico contaría con ambos para ser titulares ante Central.

Acuña River
Marcos Acuña fue reemplazado ante Gimnasia, pero estaría disponible para enfrentar a Central.

Marcos Acuña fue reemplazado ante Gimnasia, pero estaría disponible para enfrentar a Central.

>> Leer más: Un expresidente de River picanteó la previa del encuentro ante Central: "Guardia alta el sábado"

Variantes y una grave lesión en el Millonario

En relación a la suplencia de Juan Fernando Quintero, la figura en octavos ante San Lorenzo, Coudet remarcó: “Juanfer tiene una cabeza diferente. Es importante para nosotros. Es imposible que a alguien no le guste cómo juega Quintero”.

Por otro lado, se refirió a las ausencias de Kendry Páez e Ian Subiabre en la convocatoria. “Todos tienen la posibilidad. Nada más. Hay que estar preparado para cuando toque. Trato de ver los rivales, qué es lo que mejor nos puede acomodar. Tratar de ver quiénes son los que están mejor para participar. No hubo ningún problema ni nada para aclarar”, sostuvo.

La mala noticia para River fue la dura lesión de Agustín Ruberto, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, tal cual como le había sucedido en febrero de 2025. Por eso, el delantero estará al menos ocho meses fuera de las canchas.

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