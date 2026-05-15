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El tramo en tren entre Rosario y Retiro tendrá tarifas diferentes dependiendo el día del viaje

A partir de junio, el viaje entre Rosario Norte y la estación en Buenos Aires tendrá valores fluctuantes. Además, comienza a regir el viaje con mascotas

15 de mayo 2026 · 18:21hs
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A partir de junio se podrá viajar con mascotas en el tren Rosario-Retiro

A partir de junio se podrá viajar con mascotas en el tren Rosario-Retiro

Trenes Argentinos anunció que ya está disponible la venta de pasajes de larga distancia entre Rosario y Buenos Aires para junio, pero con un cambio sustancial para su adquisición. Desde junio, hacer este tramo tendrá valores diferenciados por día.

El conjunto de empresas estatales de trenes comunicó que los pasajes para conectar Rosario con Buenos Aires, y viceversa, ya están disponibles en la web oficial. El servicio cuenta con dos unidades, la 277 y la 288. El primer tren de Retiro a las 19.30 y llega a Rosario a las 2.04; mientras que el regreso se da desde las 3.01 en Rosario Norte y arriba a Buenos Aires a las 9.35. Sin contar con demoras, el viaje dura unas 6 horas y media.

Los trenes se detienen en las once estaciones intermedias entre Rosario Norte y Retiro: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.

Banda tarifaria

La novedad de este viaje es que Trenes Argentinos aplicará tarifas diferenciales dependiendo del día en que se viaje. Habrá dos tarifas y el costo dependerá de la estación donde el usuario compre el pasaje.

Habrá dos bandas tarifarias. La tarifa 1 costará 16.800 pesos en Pullman y 13.000 en Primera para hacer el tramo completo entre Rosario y Buenos Aires. En la tarifa 2, el precio se reduce y para el mismo tramo costará 14.000 en Pullman y 11.700 en Primera. Los pasajes tienen un 10% de descuento comprando por la web de Trenes Argentinos.

Ahora bien, los usuarios que compren pasajes para salir de Rosario, o estaciones intermedias, hasta Buenos Aires pagarán sábado, domingo y lunes la tarifa 1, mientras que de martes a viernes se aplicará la tarifa 2. Desde Retiro, la tarifa 1 corre para los viernes, sábados y domingos y el resto de los días se abona la tarifa 2.

>> Leer más: Tren metropolitano: el gobierno provincial pone a Rosario como epicentro

Cabe aclarar que, en las paradas intermedias, los precios se van reduciendo proporcionalmente a los kilómetros recorridos. Además, los menores de 3 años no abonan pasaje y de 3 a 12 años tienen un descuento del 50%; los jubilados tienen un descuento del 40% y los pasajeros con el certificado de discapacidad, y su acompañante, viajan de forma gratuita.

Conexión a Mar del Plata

Al viaje hacia Buenos Aires, los rosarinos pueden sumar una conexión hacia Mar del Plata. Tras llegar a Retiro, hay dos servicios que parten de Constitución a la ciudad cabecera del Partido de la Costa.

Los trenes parten de la Capital Federal de lunes a viernes a las 11.21 y a las 17.08 y regresan de Mar del Plata a la 1.11 y a las 13.09. Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 14:17 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 11:33 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 13:22. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 11:06 y 15:03, desde la terminal porteña y a la 1:11 y 12:50 desde la ciudad marplatense.

Para este vieje la tarifa de los pasajes es única: el viaje completo costará desde los 32.000 en primera y 38.400 en pullman. Los pasajes tienen un 10% de descuento comprando por la web de Trenes Argentinos.

Viajar con mascotas

Los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores a tres meses de edad en los coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad, la higiene, tanto para las mascotas como para los pasajeros.

Se permitirá un cupo de ocho mascotas por formación, y estará disponible en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, permitiendo de esta manera que más personas puedan trasladarse sin necesidad de dejar sus animales al cuidado de terceros.

De acuerdo con la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en las estaciones intermedias y permanecer durante el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 centímetro x 45 centímetro. El viaje será en un asiento contiguo al del pasajero responsable de la mascota.

Además, de manera preventiva se solicita que, para el viaje, deberá contar con libreta de vacunación (incluyendo vacuna antirrábica vigente), certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza.

El control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizará durante el preembarque por parte del personal ferroviario.

El pasaje para viajar junto a la mascota contará con un valor especial dependiendo el tramo y estará sujeto a la disponibilidad de cupos. Se podrá adquirir a través de la web de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas. Por ejemplo, viajar de Rosario a Retiro tendrá un adicional de 28.600 pesos en la tarifa 1 y de 25.740 pesos en la tarifa 2.

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