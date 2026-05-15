Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

La caída de las ventas no es el único problema que agobia a los comercios de Rosario. Un referente de las pyme locales advirtió este viernes que aumentaron los embargos y ejecuciones fiscales a contramano de una solicitud formal a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) para conseguir un "alivio urgente" frente a la crisis económica.

El presidente de la Federación Gremial del Comercio e Industria (Fecoi), Eduardo Maradona , sostuvo que el reclamo al organismo tributario no sólo no prosperó sino que aumentó la presión sobre las empresas. "Hicimos un pedido con anterioridad y ellos contestaron duplicando o triplicando las medidas" , manifestó a través de LT8 .

El titular de la entidad advirtió que el escenario actual está marcado por "las restricciones financieras, la caída de la actividad y las dificultades en la cadena de pago". En cuanto al efecto de las sanciones impositivas, afirmó: "Te vienen los cheques de vuelta, perdés credibilidad con tus proveedores y no podés pagar salarios" .

El alerta del empresario rosarino también incluyó una crítica a la política económica. "Estamos cada vez más preocupados por la situación porque evidentemente seguimos fuera del radar del gobierno nacional" , sostuvo.

Por otro lado, el referente de Fecoi lanzó un dardo contra la máxima autoridad de Arca, Andrés Vázquez, para marcar una contradicción en torno a la cuestión de la disciplina fiscal. En esa línea, apuntó: "Te embargan todas las cuentas mientras el director está cuestionado por tener departamentos en Miami sin declarar; es vergonzoso".

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Maradona afirmó que las pyme son "la columna vertebral de Argentina" porque generan "el 70 % del empleo y el 42 por ciento" del producto bruto interno (PBI). A continuación sentenció que al gobierno "no le interesa" esto. "Ellos tienen la mirada en el agro, la minería y la energía. Eso es a largo plazo y hoy no te va a brindar nada", comentó.

El dirigente de la federación gremial entiende que la economía del país "va a dos velocidades", ya que se logró bajar la inflación. No obstante, cuestionó el régimen de disciplina fiscal detrás de estos cambios: "El ajuste brutal lo hicimos nosotros, no la política. Todos los gobiernos nos viven pidiendo esfuerzo y ellos siguen de joda".

Críticas al plan económico de Milei

El titular de la entidad que nuclea a representantes de comercios e industrias de Rosario no está conforme con el plan del presidente Javier Milei para resolver la crisis. "El problema del presidente de la nación es que nunca tuvo empresa", opinó. Así señaló que el funcionario "no tiene la angustia, las necesidades ni el conocimiento" de cómo se maneja un proyecto de ese tipo.

"Hasta que no tengamos gente de la actividad privada adentro del gobierno, vamos a seguir así", señaló el presidente de Fecoi. Entre los ejemplos positivos mencionó al ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, porque es una persona "que viene de la producción". También ponderó en el mismo sentido una reunión reciente con el titular del Ministro de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, Marco Riquelme.

Maradona recordó que siete de cada 10 comercios rosarinos sufrieron una caída de ventas en abril y cree que al gobierno no le importa este problema. "Esto no es joda, es gente que se queda sin trabajo todos los días", enfatizó.

El empresario remarcó que los únicos números positivos respecto de la política económica nacional son los de la macroeconomía y consideró que los funcionarios a cargo no están a la altura del conflicto. Incluso se permitió un comentario irónico en referencia a la declaración jurada mensual de seguridad social, un formulario que deben presentar los empleadores ante Arca: "Se creen que el 931 es un número de la quiniela".