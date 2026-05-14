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Rosario Central vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El Millonario y el Canalla se enfrentarán en el Monumental por un lugar en la gran final del campeonato. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

14 de mayo 2026 · 10:09hs
River y Central se enfrentarán por las semifinales del Apertura en el Monumental.

River y Central se enfrentarán por las semifinales del Apertura en el Monumental.

Rosario Central visitará a River en el estadio Monumental por las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Millonario y el Canalla de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan River vs. Central

El partido correspondiente a las semifinales entre River y Central se jugará este sábado 16 de mayo, desde las 19.30, en el Monumental. La terna arbitral será anunciada en las próximas horas.

Dónde ver River vs. Central

La transmisión del encuentro entre el Millonario y el Canalla será a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Calendario3
El último enfrentamiento entre River y Central fue empate sin goles en la tercera fecha del Apertura.

El último enfrentamiento entre River y Central fue empate sin goles en la tercera fecha del Apertura.

>> Leer más: Di María: "Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club"

Posibles formaciones de Central y Racing

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María; Alejo Veliz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

River: El entrenador Eduardo Coudet no dio indicios del once titular del Millonario.

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La alegría en Central es inmensa por el pasaje a las semifinales del torneo Apertura. Al Canalla se le viene River.

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