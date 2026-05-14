Un expresidente de River picanteó la previa del encuentro ante Central: "Guardia alta el sábado"

Rodolfo D'onofrio publicó un posteo en alusión al próximo cruce de semifinales y se refirió con polémica al triunfo del Canalla ante Racing en el Gigante

Central logró un triunfazo en su duelo de cuartos de final ante Racing y ya conoce a su rival en la semifinales: River Plate . El Millonario derrotó 2-0 a Gimnasia en el estadio Monumental y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo Apertura.

Luego de conocerse el cruce, Rodolfo D’Onofrio se hizo eco de la noticia y publicó un fuerte mensaje en redes sociales que rápidamente generó repercusión entre los hinchas de ambos clubes. El expresidente riverplatense, quien estuvo como mandamás entre 2013 y 2019, hizo referencia al polémico arbitraje de Darío Herrera en el triunfo del Canalla sobre el equipo dirigido por Gustavo Costas en el Gigante de Arroyito.

“Después de lo que vi en el partido en Rosario, más que nunca la guardia alta para el sábado contra Rosario Central. Es increíble!!!!!!!!” , escribió el político en su cuenta de X.

Despues de lo que vi en el partido en Rosario, mas quw nunca la guardia alta para el sabado contra Rosario Central. Es increible !!!!!!!!

Las declaraciones postpartido de Central-Racing

El mensaje del exdirigente apuntó directamente a lo ocurrido en el Gigante de Arroyito durante el partido entre Rosario Central y Racing. El encuentro dejó varias jugadas discutidas y dos expulsiones en la Academia.

Las decisiones arbitrales provocaron un fuerte enojo en Racing. En ese contexto, se dieron las explosivas declaraciones de Diego Milito, presidente de la institución de Avellaneda, quien cuestionó tanto el arbitraje como el manejo de la AFA.

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“Hoy nos sentimos robados una vez más. Todos lo vieron”, afirmó Milito tras el partido. Además, agregó: “El fútbol argentino está roto, no da para más. Hay que hacer algo: dirigentes, jugadores e hinchas tenemos que reflexionar”.

"Uno viene con toda la ilusión, pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista", agregó el dirigente.

La postura de D’Onofrio está en sintonía con el malestar que tiene River desde hace tiempo con los arbitrajes y con la conducción de la AFA. Esa tensión incluso derivó en la decisión del club de retirarse del Comité Ejecutivo de la entidad.

Cuándo juegan River vs Rosario Central por el Torneo Apertura

Está previsto que el enfrentamiento por las semifinales del torneo Apertura entre River y Rosario Central se juegue este sábado 16 de mayo en el estadio Monumental. Sin embargo, la Liga Profesional todavía no confirmó el horario oficial del encuentro.

La determinación de jugar ese día y no el domingo se debe a que el Canalla tiene que medirse el próximo martes a las 19 ante Universidad Central de Venezuela por la quinta fecha de la Copa Libertadores, por lo que el tiempo entre partido y partido sería muy acotado.

El ganador avanzará a la final del campeonato y peleará por el primer título de la temporada en el fútbol argentino. Además, el ganador del torneo accederá al Trofeo de Campeones 2026 y su lugar en la Copa Libertadores 2027.