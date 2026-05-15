El Coloso en la Copa Argentina: cuánto recibirá Newell's por el alquiler del estadio

El estadio Marcelo Bielsa será testigo de varios encuentros por 16avos de final del torneo más federal de Argentina

En tiempos de pocos ingresos debido a que Newell's quedó fuera de la definición de la Liga Profesional , y después de conocer en la asamblea del jueves la deuda de alrededor de 33 millones de dólares , la dirigencia Leprosa comienza a moverse para conseguir divisas de cara al parate de casi tres meses.

En ese sentido, recibieron un guiño desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya que tres partidos por los 16avos de final de la Copa Argentina fueron agendados para disputarse en el Coloso del parque en los próximos días.

Con respecto al monto que recibirá la institución, se habla de alrededor de 200 millones de pesos (unos 150 mil dólares) pero en todo concepto. Descontando operativos policiales y trabajadores de Utedyc, la cifra que le queda a la Lepra rondaría los 140 millones de pesos .

Qué partidos de Copa Argentina se jugarán en el Coloso

El primer encuentro que se disputará en el estadio Marcelo Bielsa es un choque entre cordobeses y tucumanos, ya que Talleres chocará ante Atlético el miércoles 20 de mayo desde las 17.

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Al otro día, el jueves 21 de mayo, habrá otro encuentro de alto impacto ya que Independiente enfrentará a Unión de Sante Fe, en principio, sin confirmación oficial, pero sería a las 21. Allí se espera un gran marco de público debido a la cercanía de los Tatengues y el acompañamiento de los hinchas del Rojo de Avellaneda.

Por último, y sin horario a definir, Lanús e Instituto de Córdoba cerrarán este ciclo de tres partidos por 16avos de final el sábado 30 de mayo. La cercanía de Rosario y el punto clave desde lo geográfico con respecto a los equipos que quedaron disputando la competencia también lo deja bien parado para la designación de futuros cotejos.