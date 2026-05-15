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Macri: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance"

El ex presidente y titular del partido amarillo cerró un encuentro en Olivos. Dijo que su fuerza “esta para cuidar el cambio, para completarlo”

15 de mayo 2026 · 18:09hs
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El expresidente Mauricio Macri busca posicionar al PRO en el camino a 2027. 

El expresidente Mauricio Macri busca posicionar al PRO en el camino a 2027. 

El expresidente Mauricio Macri aseguró este viernes que “el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa” durante un acto que encabezó con dirigentes bonaerenses en el Club Galicia de Olivos, en medio del distanciamiento con el gobierno de Javier Milei.

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance”, dijo durante la actividad que formó parte de su gira “Próximo Paso”, con la que busca reposicionar al partido rumbo a la contienda electoral de 2027. Y añadió: “Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”.

Acompañado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, Macri estuvo a cargo del discurso de cierre y señaló que seguirá marcando sus diferencias con el gobierno libertario en medio de las recientes tensiones.

Macri: "Que el cambio sea irreversible"

“El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, sostuvo el titular del partido amarillo.

E insistió: “Cuando decidimos acompañar a este gobierno, fue antes de que fueran gobierno. El PRO estuvo ahí para apoyar las leyes mas difíciles, y para sostener el cambio sin pedir nada a cambio. El PRO no vino sólo a decir qué es lo que no funciona”.

El PRO está para cuidar el cambio, para completarlo. Para que llegue para siempre. Está para construir, y el próximo paso parte de esa agenda: equilibrio fiscal, desregulación. Es lo que tienen nuestros países vecinos”, agregó.

Además de volver a marcar distancia con la gestión libertaria, Macri enfocó sus cañones hacia el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Me da mucha lástima por el peronismo, si ese es su candidato estrella. Que consigan un candidato mejor”.

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A su vez, dijo que “al país lo sostienen las instituciones que funcionan” y que “es muy importante lo que está haciendo el gobierno de completar la Justicia con jueces probos”. “Por ejemplo, Santiago Bausili, del riñón de este espacio, que está en el Banco Central. Sería bueno que el Congreso le apruebe el pliego, para que su mandato siga después de este gobierno”, subrayó.

Y cerró: “El compromiso está puesto en que el cambio sea irreversible. Todas las barbaridades que hizo el kirchnerismo en función de llevarnos hacia atrás y al caos como nunca antes. Basta de dudar. Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo. Que vuelva el amor y la convivencia. El PRO tiene que estar presente. No hay futuro en este país sin futuro en la provincia de Buenos Aires”.

Previamente dio unas palabras la intendenta Martínez, quien lamentó que “en la provincia sufrimos un gobernador que cree que para solucionar un problema hay que agrandar el Estado de manera infinita”.

>>Leer más: Fernando de Andreis: "En el PRO queremos gobernar ciudades como Rosario"

“En donde gestionamos los intendentes del PRO, la gente vive mejor. Que sea el PRO de la provincia de Buenos Aires el que lidere el cambio, para que esta provincia pueda salir definitivamente del kirchnerismo”, señaló.

Manifiesto PRO

El encuentro de este viernes se trató del primer acto de Macri después del manifiesto que publicó el partido amarillo el domingo pasado.

En ese documento, el PRO remarcó que “siempre estuvo del lado del cambio” pero advirtió por la situación económica y los escándalos que involucran a Manuel Adorni.

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Sin nombrar al jefe de Gabinete, el PRO sostuvo que “el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

“A los dos los vamos a enfrentar, porque acompañar el cambio no es aplaudir todo. Mucho menos, aplaudir lo que está mal. Apoyar el cambio es otra cosa: es decir lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela. Es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó. Eso es lealtad verdadera”, añadieron.

>> Leer más: Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

“El próximo paso es claro: que el cambio llegue y cambie tu vida. El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación. Y cuidar lo que ya se logró. Y hacer lo que falta. Eso es lo que sabemos hacer. Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso. Ahí vamos”, concluye el texto.

Pese a las críticas a Adorni, el macrismo se niega a acompañar el pedido de interpelación al ministro coordinador. El funcionario es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito por gastos que no coinciden con sus ingresos.

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