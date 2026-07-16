La final tendrá un árbitro esloveno que le trae malos recuerdos a Argentina

Slavko Vincic fue el encargado de impartir justicia en Argentina-Arabia Saudita, del Mundial de Qatar, la última derrota de la selección de Scaloni en Copas del Mundo

El último partido que perdió la selección Argentina en Mundiales fue ante Arabia Saudita, en la primera fecha de grupos de Qatar 2022. El árbitro de aquel 1-2 en el estadio de Lusail fue el esloveno Slavko Vincic. La Fifa ahora confirmó que Vincic será el encargado de impartir justicia en el partido definitorio de la Copa del Mundo 2026, el próximo domingo, en la final entre Argentina y España.

La organización del Mundial oficializó para la final del domingo al esloveno Vincic y sus compatriotas Tomaz Klancnik como primer asistente y Andraz Kovacic como segundo. Precisamente la misma terna arbitral que estuvo aquel 22 de noviembre de 2022 en la derrota argentina en Qatar.

En esta ocasión el cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh y el suplente será Mohammad Alkalaf, también de Jordania.

Vincic nació el 25 de noviembre de 1979 en la localidad eslovena de Maribor y es árbitro internacional de la Fifa desde 2010. Debutó en primera división en 2007 y en 2024 fue elegido árbitro de la final de la Liga de Campeones de la Uefa.

En 2020 su carrera estuvo a punto de desmoronarse cuando fue detenido en una cabaña en Bosnia y Herzegovina por su presunta vinculación con una red de prostitución, tráfico de drogas y armas. La Policía encontró a nueve mujeres y 26 hombres con 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo.

"No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error", manifestó el colegiado. La Federación de Eslovenia consideró que simplemente "estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado", y la Justicia finalmente lo absolvió.