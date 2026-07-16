La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

El sospechoso fue detenido frente a un local de comida rápida de la zona oeste de Rosario. Los menores requirieron asistencia médica

Los niños fueron agredidos este miércoles en el predio de Cinépolis.

La policía rosarina arrestó este miércoles a un hombre de 48 años por una denuncia sobre dos niños golpeados . El operativo se llevó a cabo en medio de los festejos por la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 , cuando su mamá había ido a comprar hamburguesas en la zona oeste.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro médico después del procedimiento realizado en el estacionamiento del complejo Cinépolis . Además, el caso requirió la intervención del personal del Ministerio de Desarrollo Humano de Santa Fe .

Los primeros testimonios recogidos por las autoridades indican que los nenes de 4 y 8 años estaban solos en el momento de la agresión . Después de la intervención de las fuerzas de seguridad, los llevaron hasta el Hospital de Niños Zona Norte.

La declaración principal en torno al episodio corresponde a la madre de los chicos. La mujer había ido a Burger King a comprar comida rápida y entonces llamó a la policía para denunciar al sospechoso.

Según el relato antes mencionado, la mamá se bajó de su auto y dejó a los niños adentro para ir al local ubicado sobre avenida Eva Perón al 5800. En ese momento, el hombre detenido golpeó a las víctimas.

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En paralelo con el traslado hasta el efector de la zona norte, las fuerzas de seguridad provinciales aprehendieron al presunto agresor frente a Cinépolis. En esta instancia, no se descartaba la posibilidad de que exista un vínculo con la madre. Mientras tanto, la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe fue notificada para abordar el caso, al margen del arresto.

¿Cómo denunciar violencia de género en Rosario?

Ante una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

En tanto que para denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. También existe el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.