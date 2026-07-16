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Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

Se abre la convocatoria para discutir números. Los gremios reclaman cubrir la diferencia de la inflación, el gobierno dice que no es igual para todos el impacto

16 de julio 2026 · 06:59hs
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La paritaria docente aún no comienza.

La paritaria docente aún no comienza.

Esta semana, más precisamente este jueves, se inicia una nueva ronda de paritarias en Santa Fe. En primer lugar, el gobierno se reunirá con trabajadores del Estado representados por ATE y UPCN. Después será el turno de los gremios de salud y los docentes. Como siempre este último encuentro preanuncia tensiones.

Los índices de inflación mensual de la provincia de Santa Fe informados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) para el período de enero a junio de 2026 acumularon 16,9%.

El aumento fue escalonado de enero a junio de un total del 12,5%: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio a pagar en julio. Por lo tanto habría una diferencia a cubrir.

Docentes paritaria

“Solo en estos primeros seis meses del año ya tenemos una pérdida importante de alrededor del 5% del salario entre lo que fue la inflación del primer semestre y lo que fue el aumento que otorgó el gobierno", explicó Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafe.

Sin embargo, el gobierno provincial sostiene que más del 70% de los docentes, en sus diferentes jerarquías, le ganaron a la inflación al incluir todos los suplementos como el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente. “Hoy los únicos que podrían tener alguna diferencia con el nivel son los cargos altos”, argumentan.

>> Leer más: Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto, tras el dato de inflación del Indec

Desde los gremios descreen de la iniciativa de diálogo. Recuerdan que de las nueve paritarias, siete cerró por decreto, y que eso no cambiará. Pasado en limpio, creen que el gobierno hará una mala propuesta y cerrarla por decreto.

El gobierno sostiene que las negociaciones llegan influenciadas por internas sindicales y estrategias de comunicación de los dirigentes que parecen priorizar el impacto mediático sobre los datos técnicos.

Básicamente interpretan que los dirigentes gremiales enfrentan el dilema de aceptar acuerdos realistas o mantener posturas rígidas para evitar el costo político ante sus afiliados. Entonces, no aceptan a sabiendas que el aumento igual se ejecutará por decreto.

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