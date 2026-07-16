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Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección argentina

El festejo de los jugadores con la consigna "Las Malvinas son argentinas" podría derivar en una investigación y una sanción económica para la AFA

16 de julio 2026 · 09:04hs
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La FIFA prohíbe las manifestaciones políticas durante sus torneos. El antecedente más cercano es el de Suiza en el Mundial de Rusia 2018.

La FIFA prohíbe las manifestaciones políticas durante sus torneos. El antecedente más cercano es el de Suiza en el Mundial de Rusia 2018.

La clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo y que ahora podría tener consecuencias fuera de la cancha. Apenas terminó el triunfo 2 a 1 sobre Inglaterra, varios jugadores desplegaron sobre el césped una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un gesto que podría derivar en una sanción para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El motivo es que la Fifa prohíbe las manifestaciones políticas, ideológicas o religiosas durante las competencias oficiales. El organismo todavía no se pronunció sobre el episodio, pero el Código Disciplinario contempla la apertura de un expediente para analizar este tipo de situaciones y evaluar eventuales sanciones.

La bandera apareció después del partido

La escena ocurrió pocos minutos después del pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Mientras el plantel celebraba con los hinchas, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros futbolistas extendieron una bandera blanca con letras negras que decía: "Las Malvinas son argentinas". La imagen fue registrada por fotógrafos de todo el mundo y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales.

Más tarde, consultado sobre el mensaje, Leandro Paredes respondió con una frase breve: "Y siempre serán argentinas".

Por su parte, Lautaro Martínez admitió que, aunque el plantel intentó concentrarse únicamente en el fútbol, el duelo con Inglaterra tenía una carga especial.

"Tratamos de dejar atrás lo que pasó hace muchísimos años, pero para nosotros no era un partido más", afirmó.

La FIFA ya había prohibido el ingreso de banderas sobre Malvinas

La polémica adquirió mayor relevancia porque, en la previa del encuentro, las autoridades estadounidenses y la Fifa habían reforzado el operativo de seguridad al considerar que Argentina-Inglaterra era el partido de mayor riesgo del Mundial.

Entre las medidas adoptadas figuró la prohibición de ingresar al estadio con banderas, camisetas o carteles que hicieran referencia a las Islas Malvinas o contuvieran mensajes políticos, religiosos o considerados provocadores.

>> Leer más: El rosarino Gio Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había advertido incluso que esos elementos serían retenidos en los controles de acceso. Sin embargo, la bandera apareció sobre el campo de juego una vez finalizado el encuentro.

Qué sanción podría recibir la AFA

El Código Disciplinario de la FIFA establece que las manifestaciones políticas durante las competencias oficiales pueden dar lugar a sanciones para jugadores, federaciones o asociaciones nacionales.

En estos casos, el organismo suele abrir un expediente para analizar el contexto antes de adoptar una decisión.

Las sanciones posibles van desde una advertencia hasta multas económicas para la AFA o para los futbolistas involucrados. Una suspensión deportiva aparece como una posibilidad mucho menos frecuente y suele reservarse para infracciones consideradas especialmente graves o reiteradas.

Hasta el momento, la FIFA no informó si iniciará una investigación por lo ocurrido en Atlanta.

El antecedente de Suiza en Rusia 2018

El caso más similar ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018. Tras vencer a Serbia, los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles realizando con las manos el águila bicéfala de la bandera albanesa, un gesto con fuerte contenido político por el conflicto entre Serbia y Kosovo.

Luego de analizar el episodio, la FIFA descartó suspensiones y aplicó multas de 10.000 francos suizos a cada jugador. También sancionó con 5.000 francos al capitán Stephan Lichtsteiner, que había repetido el mismo gesto.

>> Leer más: Insólito: los hinchas argentinos no podrán mencionar a las Islas Malvinas ante Inglaterra

Ese antecedente aparece hoy como la referencia más cercana para evaluar lo ocurrido con la selección argentina.

La reacción de la prensa británica

La bandera también tuvo fuerte repercusión en el Reino Unido. El diario The Sun calificó el festejo como un acto de "arrogancia argentina" y cuestionó que los jugadores exhibieran un mensaje sobre la soberanía de las islas después de eliminar a Inglaterra.

Por su parte, Daily Mail sostuvo que el episodio podría ser denunciado ante las autoridades de la FIFA por tratarse de una manifestación de contenido político.

El agradecimiento de un excombatiente

Uno de los primeros en respaldar el gesto fue Omar De Felippe, entrenador y veterano de la Guerra de Malvinas.

En sus redes sociales publicó una foto de los futbolistas con la bandera y escribió: "Hay partidos que trascienden el fútbol. Como veterano de Malvinas, solo quiero agradecerles por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron. El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas".

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