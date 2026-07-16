Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

La policía arrestó a un sospechoso de 33 años luego de la denuncia de la brutal agresión contra un hombre, que quedó internado

La víctima de la golpiza fue atacada cerca Riobamba y las vías del ferrocarril.

Un hombre de 44 años fue internado este jueves luego de una preocupante golpiza en la zona oeste de Rosario . La primera denuncia indica que un joven lo atacó con un martillo a la medianoche y quedó internado en estado gravísimo como consecuencia de la agresión.

La policía encontró a Hugo C. tendido sobre Riobamba al 5000 a partir de un pedido de ayuda porque presentaba lesiones severas. Casi a la misma hora, otro grupo de agentes arrestó al presunto agresor de 33 años a unas pocas cuadras del lugar.

El operativo cerca del paso a nivel de las vías del ferrocarril requirió un traslado hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). La víctima quedó alojada en el área de terapia intensiva por los golpes que recibió poco después de la hora cero.

En primer lugar, los agentes del Comando Radioeléctrico solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Mientras tanto, un testigo denunció que a su excuñado le habían pegado en la cara con un martillo .

Foto: Policía de Santa Fe.

No muy lejos de allí, una joven de 22 años fue a buscar a otro grupo de policías que estaba patrullando la zona. Celeste C. les hizo señas con las manos en La Paz y Camilo Aldao, donde apuntó a un muchacho que pasaba corriendo por el lugar.

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El procedimiento concluyó con el arresto de Jonathan S. sobre Riobamba al 5500, a cinco cuadras del sitio de la golpiza. Mientras tanto, las autoridades confirmaron que la víctima había sido atendida en el Heca.

De acuerdo a la primera evaluación médica en la vía pública, Hugo C. sufrió politraumatismos como consecuencia de la agresión. En tanto, el acusado llegó a la comisaría 32ª con las manos manchadas de sangre y quedó bajo arresto a la espera de la intervención de la Justicia provincial.