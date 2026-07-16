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Argentina vs. España: todo sobre la final del Mundial, del récord de Messi al show histórico

La selección nacional enfrentará a España este domingo en Nueva Jersey. Messi buscará otro récord y la FIFA estrenará un show de entretiempo nunca visto

16 de julio 2026 · 11:28hs
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Argentina busca la cuarta estrella: todo sobre la final del Mundial 2026 ante España

Argentina busca la cuarta estrella: todo sobre la final del Mundial 2026 ante España

La espera terminó. La selección argentina volverá a jugar una final del Mundial y buscará este domingo quedarse con la cuarta estrella de su historia. Del otro lado estará España, campeona de la Eurocopa 2024 y una de las selecciones de mejor rendimiento del torneo, en un duelo inédito por el título más importante del fútbol.

El encuentro no solo pondrá frente a frente a dos de los mejores equipos del mundo, sino que también tendrá varios condimentos históricos: Lionel Messi disputará su tercera final mundialista, Argentina intentará convertirse en bicampeona por primera vez y la FIFA estrenará un espectáculo musical durante el entretiempo, algo nunca visto en una Copa del Mundo.

Cuándo juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026

La final se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Será el partido que cierre el primer Mundial organizado en forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

Cómo llegan los finalistas

Argentina llega con puntaje ideal. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó todos sus partidos y viene de eliminar a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal cargada de emociones. Antes había superado a Suiza, Egipto y Cabo Verde en las distintas instancias eliminatorias.

España también atraviesa un gran momento. En semifinales derrotó por 2 a 0 a Francia y anteriormente dejó en el camino a Bélgica y Portugal. Además, llega con un dato que refleja su solidez: apenas recibió un gol en todo el campeonato.

Un duelo con pocos antecedentes oficiales

Aunque son dos potencias del fútbol mundial, Argentina y España apenas se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo.

Fue en Inglaterra 1966, por la fase de grupos, cuando la Selección argentina se impuso por 2 a 1.

En total disputaron 14 partidos oficiales y amistosos. España ganó seis, Argentina cinco y empataron en tres oportunidades.

La final también tendrá un sabor especial porque ambos seleccionados debían enfrentarse en la Finalissima entre el campeón de América y el campeón de Europa, un partido que nunca llegó a organizarse.

Messi va por otro récord histórico

A los 39 años, Lionel Messi volverá a ser protagonista de una final mundialista. Será la tercera de su carrera, después de Brasil 2014 y Qatar 2022, una marca que solo había alcanzado el histórico capitán brasileño Cafú.

Si además consigue un nuevo título, el rosarino ampliará aún más un palmarés considerado por muchos como el más importante de la historia del fútbol.

Lo que puede conseguir Argentina

Si levanta la Copa, la selección obtendrá su cuarto Mundial, después de los títulos conquistados en 1978, 1986 y 2022. Además, ingresará a un grupo muy reducido de selecciones que lograron defender con éxito el campeonato del mundo.

Hasta ahora solo lo consiguieron Italia, campeona en 1934 y 1938, y Brasil, que ganó las Copas del Mundo de 1958 y 1962.

España, por su parte, buscará su segundo título mundial, tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

Un show de entretiempo que hará historia

La gran novedad de esta final estará fuera de la cancha. Por primera vez desde la creación de los Mundiales, la FIFA organizará un espectáculo musical durante el entretiempo, inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

>> Leer más: Los artistas que estarán en la final del Mundial: Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini

La producción estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, junto con la organización Global Citizen. Entre los artistas anunciados aparecen Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, integrantes de Coldplay, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro PS22.

La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido y también contará con las actuaciones de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson, además de una participación especial de Tom Cruise.

Como consecuencia del montaje y desmontaje del escenario, el descanso se extenderá entre 25 y 30 minutos, casi el doble de lo habitual, una decisión que ya generó debate entre entrenadores y futbolistas por el posible impacto físico de una pausa tan prolongada.

Cómo ver la final con la menor demora posible

Para quienes seguirán el partido desde Argentina, el sistema elegido para mirar la transmisión puede hacer una diferencia importante.

La Televisión Digital Abierta (TDA) y el cable suelen ofrecer una menor latencia que las plataformas de streaming, donde el famoso "delay" puede alcanzar varios segundos debido al procesamiento y distribución de la señal.

>> Leer más: La final del Mundial 2026 tendrá un show de entretiempo con Madonna, Justin Bieber y Shakira

Los especialistas también recomiendan utilizar conexión por cable o Wi-Fi de 5 GHz y evitar dispositivos antiguos para reducir al mínimo el retraso respecto de lo que ocurre en el estadio.

Con una final inédita, un Messi en busca de otro capítulo para la historia y una puesta en escena sin precedentes, el Mundial 2026 se prepara para bajar el telón con uno de los partidos más esperados de los últimos años.

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