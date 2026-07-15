La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7%: ¿qué productos bajaron y cuáles subieron?

Los precios al consumidor tuvieron una baja en la provincia, incluso por debajo de la media nacional. La lista de lo que apretó y de lo que se desinfló

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) presentó el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio de 2026, revelando una notable desaceleración en el ritmo de aumento de precios en la provincia. Con un registro del 1,7% mensual de la inflación , el dato santafesino se posicionó por debajo del índice inflacionario nacional.

De acuerdo a los datos oficiales, la inflación acumulada en lo que va del año 2026 alcanzó el 17,1%, mientras que la variación interanual (comparada con junio de 2025) se ubicó en un 33,9%.

Aunque el rubro de Vivienda y servicios básicos lideró los aumentos del mes con un 3,0%, el sector de Alimentos y bebidas —el de mayor peso en la canasta— mostró un incremento más moderado del 1,3%. Atención médica y de la salud subió un 2,3%, Transporte y comunicaciones 1,5%, Esparcimiento 2,5%, Educación 0,9%, Indumentaria 0,8%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,7%, Otros servicios bienes y servicios 2%.

Dentro del análisis pormenorizado de la canasta de alimentos y bebidas, se observaron comportamientos muy dispares debido a factores estacionales y de mercado.

La harina común subió 3,8%, fideos secos 2,6%, cerveza 1,9%, y el pan mignon 1,4%. Mientras que bajó la carne entre un 0,5 y 1,3% (asado, cuadril, nalga, paleta) y la yerba un 1,3%.

Los tres productos que más aumentaron en junio fueron: Tomate redondo (kg) con un fuerte salto del 19,6%, encabezando la lista de incrementos. Agua sin gas (1,5 litros), una suba del 4,3% y el queso sardo (kg) completó el podio con un aumento del 4,0%.

Por el contrario, otros productos de consumo masivo mostraron bajas significativas, compensando parcialmente el índice general de la categoría. Los tres productos que más bajaron en junio fueron naranja con un descenso del 17,3% -es época de cítricos-, la lechuga registró una caída del 9,4% en su precio medio y la banana retrocedió un 4,9%.

Otras disminuciones relevantes se observaron en las lentejas secas (-2,7%) y el tomate entero en conserva (-1,7%), lo que marca una dinámica de precios variada para el consumidor santafesino al cierre del primer semestre del año.

Vale recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el dato de inflación correspondiente a junio, que reflejó una variación mensual de 1,9% a nivel nacional, un avance de 33,5% en la comparación interanual y una suba acumulada de 16,8% en lo que va del año. De esta manera, se profundizó el proceso de desaceleración inflacionaria que comenzó en abril.