La Capital | Economía | Expreso Brío

Despido de 60 trabajadores en Expreso Brío: la audiencia en el ministerio de Trabajo no logró avances

El representante de Expreso Brío pidió una semana más para responder al reclamo de los más de 60 trabajadores despedidos. Mientras tanto, los empleados denunciaron nuevos ceses y cuestionaron la falta de respuestas

16 de julio 2026 · 15:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Expreso Brío. La audiencia en el Ministerio de Trabajo pasó a un cuarto intermedio.

Expreso Brío. La audiencia en el Ministerio de Trabajo pasó a un cuarto intermedio.

La audiencia de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para intentar destrabar el conflicto en Expreso Brío pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Durante el encuentro, el representante legal de la empresa solicitó un plazo de siete días para presentar una propuesta destinada a los más de 60 trabajadores despedidos.

La respuesta de la firma generó un fuerte rechazo entre los trabajadores, quienes calificaron el pedido como "una falta total de respeto" ya que la empresa les adeuda dos meses de salario, el medio aguinaldo y las indemnizaciones que corresponderían en caso de que los despidos queden firmes.

Gabriela Díaz, una de las trabajadoras despedidas y con 20 años de antigüedad en la empresa, contó que además este jueves otros cinco empleados tampoco pudieron ingresar a sus puestos de trabajo. "Cuando se presentaron en la empresa les dijeron que estaban despedidos y que no podían ingresar", relató y estimó que apenas quedan unos 20 trabajadores en actividad dentro de la firma.

Posible compra de la empresa

En paralelo, Díaz señaló que entre los trabajadores circulan versiones sobre un posible interés de OCA en adquirir la empresa. Sin embargo, indicó que, según trascendió, la eventual operación apuntaría únicamente a incorporar a los choferes de larga distancia, sin contemplar a los trabajadores de las áreas administrativas, de despacho o de reparto.

"El representante de la empresa nos pidió siete días más para traer una respuesta a nuestro reclamo. Es una falta de respeto para los trabajadores despedidos. Esto es totalmente desalentador. Además, se sumaron cinco despidos más. Nos llama la atención que ni el intendente ni el gobernador se muestren interesados por el destino de más de 60 familias rosarinas", sostuvo Díaz.

La trabajadora aseguró que la situación tomó por sorpresa a la mayoría del personal. Hasta poco antes de que estallara el conflicto, explicó, la actividad se desarrollaba con normalidad. Se trata de una empresa con más de tres décadas de trayectoria en el transporte de cargas y la logística, con sucursales en distintas provincias y una fuerte presencia sobre el corredor de la ruta nacional 9.

Los primeros inconvenientes aparecieron cuando los salarios comenzaron a abonarse fuera de término. Esa situación derivó en una medida de fuerza impulsada por el Sindicato de Camioneros, que se extendió durante unas tres semanas mientras la empresa buscaba una solución financiera. Sin embargo, esa alternativa nunca llegó a concretarse. Las protestas se retomaron y, hacia fines de junio, la crisis terminó por agravarse. El 30 de junio, cuando los trabajadores se presentaron para cumplir con su jornada habitual, encontraron restringido el acceso a la empresa.

Noticias relacionadas
La adhesión al plan de pagos estará habilitado desde el 15 de julio hasta el 30 de octubre de 2026

Arca lanza nuevo plan de pagos: quiénes pueden sumarse, qué deudas incluye y cómo pedirlo

Salario en baja. Desde el Fresu explicaron que cada trabajador del sector privado perdió más de 2,5 millones de pesos.

Calculan que el salario mínimo debería superar los $3 millones para cubrir necesidades básicas

La inflación fue de 2,3% durante mayo en Santa Fe. Los alimentos aumentos 2,4%.

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Los aumentos de las tarifas de servicios públicos evolucionan por encima del promedio de precios de la economía.

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea

Ver comentarios

Las más leídas

Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Lo último

Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: Siento un vacío en el estómago

Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: "Siento un vacío en el estómago"

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

La posibilidad de que Argentina se consagre campeón genera una planificación para eventuales festejos que podrían congregar una multitud en los alrededores del Monumento y en distintos puntos de la ciudad

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

El divertido video sobre el machete de Pickford: qué se habrían dicho Messi y sus compañeros
Mundial 2026

El divertido video sobre el "machete" de Pickford: qué se habrían dicho Messi y sus compañeros

Combatían incendios mientras jugaba Argentina: la foto de los bomberos santafesinos que emocionó en las redes
La Región

Combatían incendios mientras jugaba Argentina: la foto de los bomberos santafesinos que emocionó en las redes

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí
Política

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Ovación
Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newells recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Newell's recupera a un zaguero, que volverá a los entrenamientos a partir de la próxima semana

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Nacional de Boxeo: los mejores amateurs del país pelearán por el sueño de llegar a la selección

Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: Siento un vacío en el estómago

Harry Kane, eliminado del Mundial ante Argentina: "Siento un vacío en el estómago"

Policiales
La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

La Ciudad
El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
La Ciudad

El gobierno provincial y de Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?
La Ciudad

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y La Granja de Zenón
Zoom

Vacaciones de invierno: jueves de azulejos, canciones de María Elena Walsh y "La Granja de Zenón"

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves de 24º pero con muchas nubes y ráfagas matutinas

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Por Matías Petisce
La Ciudad

Repartidores de apps de Rosario reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra
Mundial 2026

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks
La Ciudad

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales
Información General

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar
Novedades

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución
Economía

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución